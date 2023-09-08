Путин рассказал о перспективах строительства новых дорог в России

Россия продолжит реализацию масштабных проектов в сфере дорожного строительства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии торжественного открытия участка трассы М12 в Нижегородской области.

"Наши планы в сфере дорожного строительства будут обязательно расширены и, уверен, реализованы в полном объёме. В том числе это касается дальнейшего развития магистрали "Восток", — подчеркнул он.