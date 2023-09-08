Путин рассказал о перспективах строительства новых дорог в России
Путин пообещал расширение дорожного строительства в РФ на открытии участка М12
Россия продолжит реализацию масштабных проектов в сфере дорожного строительства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии торжественного открытия участка трассы М12 в Нижегородской области.
"Наши планы в сфере дорожного строительства будут обязательно расширены и, уверен, реализованы в полном объёме. В том числе это касается дальнейшего развития магистрали "Восток", — подчеркнул он.
Напомним, Путин открыл движение на участке трассы М12 "Восток" от Москвы до Арзамаса. Он поблагодарил строителей и заявил, что они справляются на отлично. Также глава государства назвал трассу важным этапом в развитии международного транспортного маршрута "Россия".
ТАСС / Сергей Бобылев