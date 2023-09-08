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8 сентября, 13:19

Путин рассказал о перспективах строительства новых дорог в России

Путин пообещал расширение дорожного строительства в РФ на открытии участка М12

Россия продолжит реализацию масштабных проектов в сфере дорожного строительства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии торжественного открытия участка трассы М12 в Нижегородской области.

"Наши планы в сфере дорожного строительства будут обязательно расширены и, уверен, реализованы в полном объёме. В том числе это касается дальнейшего развития магистрали "Восток", — подчеркнул он.

Благодаря запуску МСД будет улучшено обслуживание каждого третьего района столицы

Благодаря запуску МСД будет улучшено обслуживание каждого третьего района столицы

Напомним, Путин открыл движение на участке трассы М12 "Восток" от Москвы до Арзамаса. Он поблагодарил строителей и заявил, что они справляются на отлично. Также глава государства назвал трассу важным этапом в развитии международного транспортного маршрута "Россия".

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ТАСС / Сергей Бобылев

Татьяна Миссуми
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