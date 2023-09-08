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8 сентября, 13:06

Путин открыл движение на участке трассы М12 "Восток" от Москвы до Арзамаса

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия целого ряда крупных дорожных объектов. Сегодня запущено движение по северному направлению Московского скоростного диаметра (МСД), который насквозь соединит трассу М12 и трассу М11 до Санкт-Петербурга. Это важный этап в развитии международного транспортного маршрута "Россия". Кроме того, в эксплуатацию было запущено сразу несколько участков строящейся автомагистрали М12 "Восток" общей протяжённостью более трёхсот километров. В результате Москву и Арзамас связала современная скоростная трасса.

Путин открыл движение на участке трассы М12 "Восток" от Москвы до Арзамаса. Видео © Пресс-служба Кремля

Глава государства в режиме ВКС вышел на связь со строителями трассы, поприветствовал их и дал команду о запуске движения. В церемонии также приняли участие вице-премьер Марат Хуснуллин, мэр Москвы Сергей Собянин, министр транспорта Виталий Савельев и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

"Я хочу сказать спасибо всем, кто вложил свой труд, талант в создание этих объектов. Особая признательность за работу с опережением графика специалистам, которые ведут строительство трассы "Восток". Знаю, что объём стоящих перед ними задач и уровень сложности очень высокий, с этими масштабными задачами коллективы справляются отлично", заявил российский лидер.

Путин показал "класс", приветствуя запуск движения по новым участкам трассы "Дон"

Путин показал "класс", приветствуя запуск движения по новым участкам трассы "Дон"

Напомним, что буквально на днях Путин принял участие в церемонии открытия Высокогорского автомобильного моста — самого северного автомобильного перехода через реку Енисей. Строительство объекта окажет большое влияние на экономическое развитие Красноярского края, обеспечив круглогодичную устойчивую транспортную связь с Северо-Енисейским районом, который значительную часть года является труднодоступным для автомобильного транспорта.

Обложка ©

Пресс-служба Кремля

Марина Калегина
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