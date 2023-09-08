Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия целого ряда крупных дорожных объектов. Сегодня запущено движение по северному направлению Московского скоростного диаметра (МСД), который насквозь соединит трассу М12 и трассу М11 до Санкт-Петербурга. Это важный этап в развитии международного транспортного маршрута "Россия". Кроме того, в эксплуатацию было запущено сразу несколько участков строящейся автомагистрали М12 "Восток" общей протяжённостью более трёхсот километров. В результате Москву и Арзамас связала современная скоростная трасса.

Путин открыл движение на участке трассы М12 "Восток" от Москвы до Арзамаса. Видео © Пресс-служба Кремля

Глава государства в режиме ВКС вышел на связь со строителями трассы, поприветствовал их и дал команду о запуске движения. В церемонии также приняли участие вице-премьер Марат Хуснуллин, мэр Москвы Сергей Собянин, министр транспорта Виталий Савельев и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

"Я хочу сказать спасибо всем, кто вложил свой труд, талант в создание этих объектов. Особая признательность за работу с опережением графика специалистам, которые ведут строительство трассы "Восток". Знаю, что объём стоящих перед ними задач и уровень сложности очень высокий, с этими масштабными задачами коллективы справляются отлично", — заявил российский лидер.