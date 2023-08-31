Путин открыл самый северный автомобильный мост через Енисей

Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия Высокогорского автомобильного моста — самого северного автомобильного перехода через реку Енисей. Строительство моста окажет большое влияние на экономическое развитие Красноярского края, обеспечив круглогодичную устойчивую транспортную связь с Северо-Енисейским районом, который значительную часть года является труднодоступным для автомобильного транспорта. Кроме того, возведение моста позволит начать новый этап освоения ресурсов Ангаро-Енисейского экономического района в Красноярском крае и будет способствовать росту добычи золота и заготовок древесины.

Путин принял участие в церемонии открытия автодорожного мостового перехода через реку Енисей в районе посёлка Высокогорский на севере Красноярского края. Видео © Пресс-служба Кремля

Путин обратил внимание, что в Красноярском крае уже поздний вечер, но рабочие на месте ждали открытия объекта. В ответ на это врио губернатора края Михаил Котюков заверил, что "они ребята крепкие, привыкли работать и днем и ночью".

"Они раньше времени сдали мост, о котором мы сегодня будем говорить, и в деньги даже уложились, что не всегда бывает", — рассказал президент, пошутив, что глава Минфина Антон Силуанов может быть спокоен — завышения расходов нет.

Отметим, что строительство сооружения началось в 2020 году по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Сумма инвестиций в проект составила порядка семи миллиардов рублей.