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17 августа, 12:29

Путин заявил о возможном продлении высокоскоростной железной дороги до Донбасса и Адлера

Путин заявил, что видит перспективы строительства ВСМ до Донецка и Луганска

Президент РФ Владимир Путин заявил, что видит перспективы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Адлера, а также до Донецка и Луганска. Об этом глава государства сказал на церемонии, посвящённой запуску МЦД-3.

Владимир Путин считает, что ВСМ нужно будет запустить из Москвы в Нижний Новгород, оттуда — в Казань, а затем на Урал. Это снизит время в пути, скажется на других сферах, в том числе на экономике, образовании, науке.

Путин заявил о возможном продлении высокоскоростной железной дороги до Донбасса © LIFE

"Без всякого сомнения, мы должны будем развивать эту систему дальше. Если от Москвы до Адлера протащить, это уже будет всего десять часов в пути, это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг. Безусловно, нужно будет подумать над тем, чтобы подключить сюда и Луганск, и Донецк", — сказал Владимир Путин.

Власти России задумались над запуском скоростных поездов до Минска

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Напомним, сегодня в ходе церемонии запуска МЦД-3 Владимир Путин заявил, что пришло время для проекта высокоскоростной ж/д магистрали Москва – Петербург.

Обложка ©

ТАСС / Валентин Спринчак

Андрей Григорьев
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