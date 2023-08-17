Путин заявил о возможном продлении высокоскоростной железной дороги до Донбасса и Адлера
Путин заявил, что видит перспективы строительства ВСМ до Донецка и Луганска
Президент РФ Владимир Путин заявил, что видит перспективы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Адлера, а также до Донецка и Луганска. Об этом глава государства сказал на церемонии, посвящённой запуску МЦД-3.
Владимир Путин считает, что ВСМ нужно будет запустить из Москвы в Нижний Новгород, оттуда — в Казань, а затем на Урал. Это снизит время в пути, скажется на других сферах, в том числе на экономике, образовании, науке.
Путин заявил о возможном продлении высокоскоростной железной дороги до Донбасса © LIFE
"Без всякого сомнения, мы должны будем развивать эту систему дальше. Если от Москвы до Адлера протащить, это уже будет всего десять часов в пути, это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг. Безусловно, нужно будет подумать над тем, чтобы подключить сюда и Луганск, и Донецк", — сказал Владимир Путин.
Напомним, сегодня в ходе церемонии запуска МЦД-3 Владимир Путин заявил, что пришло время для проекта высокоскоростной ж/д магистрали Москва – Петербург.
ТАСС / Валентин Спринчак