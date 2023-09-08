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8 сентября, 15:23

Вучич не прогнулся перед организаторами гей-парада и отказался вывесить их флаг

Президент Сербии Вучич отказался повесить на своей резиденции флаг ЛГБТ

На административных зданиях в Белграде не будут вывешивать "радужные" ЛГБТ-флаги во время предстоящего в субботу гей-парада. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе телеобращения к гражданам в пятницу, 8 сентября.

Он пояснил, что организаторы шествия под названием Beograd Prajd требовали в качестве жеста толерантности вывесить такой флаг в том числе на здании резиденции главы государства.

"Я получил письмо о том, что должен повесить флаг ЛГБТ. В нём сказано: "Ответьте срочно, повесили ли вы флаг". Я не повешу — и что? А сделал ли я что-либо когда-либо против их прав? Никогда", — заявил Вучич.

Он добавил, что на посту президента Республики Сербия считает своим долгом представлять интересы граждан и делать это "тем способом, который считает наилучшим".

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Сайт президента Сербии

Марина Калегина
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