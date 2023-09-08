Вучич не прогнулся перед организаторами гей-парада и отказался вывесить их флаг

На административных зданиях в Белграде не будут вывешивать "радужные" ЛГБТ-флаги во время предстоящего в субботу гей-парада. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе телеобращения к гражданам в пятницу, 8 сентября.

Он пояснил, что организаторы шествия под названием Beograd Prajd требовали в качестве жеста толерантности вывесить такой флаг в том числе на здании резиденции главы государства.

"Я получил письмо о том, что должен повесить флаг ЛГБТ. В нём сказано: "Ответьте срочно, повесили ли вы флаг". Я не повешу — и что? А сделал ли я что-либо когда-либо против их прав? Никогда", — заявил Вучич.