Вучич не прогнулся перед организаторами гей-парада и отказался вывесить их флаг
Президент Сербии Вучич отказался повесить на своей резиденции флаг ЛГБТ
На административных зданиях в Белграде не будут вывешивать "радужные" ЛГБТ-флаги во время предстоящего в субботу гей-парада. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе телеобращения к гражданам в пятницу, 8 сентября.
Он пояснил, что организаторы шествия под названием Beograd Prajd требовали в качестве жеста толерантности вывесить такой флаг в том числе на здании резиденции главы государства.
"Я получил письмо о том, что должен повесить флаг ЛГБТ. В нём сказано: "Ответьте срочно, повесили ли вы флаг". Я не повешу — и что? А сделал ли я что-либо когда-либо против их прав? Никогда", — заявил Вучич.
Он добавил, что на посту президента Республики Сербия считает своим долгом представлять интересы граждан и делать это "тем способом, который считает наилучшим".
Ранее Лайф рассказывал, что британский депутат-трансгендер Джейми Уоллис захотел запустить программу гей-наставничества с помощью приложения в смартфоне и распространить её на Россию. А в начале августа трансгендер из США Эштон-Чирилло стал официальным спикером ВСУ.