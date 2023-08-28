Британский депутат-трансгендер захотел запустить программу гей-наставничества

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали новый выпуск авторской программы "Шоу ВиЛ". На этот раз они пообщались с депутатом парламента Великобритании от Консервативной партии трансгендером Джейми Уоллисом. Пранкеры представились шахматистом Гарри Каспаровым*, который якобы защищает права ЛГБТ-сообщества в России.

В ходе разговора депутат поделился планами о создании специального приложения гей-наставничества.

"Если бы была программа наставничества, например, думаю, было бы неплохо. Кто-то хочет стать инженером. Когда он молод, он может получить наставника инженера-гея, которому 50, который уже достиг каких-то результатов", — сказал Уоллис.

Также депутат выразил мнение, что премьер-министром Великобритании однажды станет трансгендер.

"Риши Сунак имеет иное этническое происхождение. А теперь у нас премьер-министр индийского происхождения. У нас было три женщины на посту премьер-министра. Мы уже на верном пути, не всё так плохо. И я думаю, что нам есть чему поучиться друг у друга", — подчеркнул он.

Ранее музыкант Элис Купер высказался о детях-трансгендерах. Артист назвал абсурдом современную гендерную идеологию на Западе.