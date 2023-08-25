"Сколько можно это терпеть?": Музыкант Элис Купер высказался о детях-трансгендерах

Современная гендерная идеология, которая активно продвигается на Западе, на самом деле является полнейшим абсурдом. Как заявил американский рок-музыкант Элис Купер в интервью Stereogum, это всего лишь модная прихоть.

"Есть много тех, кто утверждает, что они такие только потому, что они хотят быть такими. Когда есть шестилетний ребёнок, который ни о чём не догадывается, он просто хочет поиграть, а взрослый сбивает его с толку, заявляя: "Да, ты мальчик, но при желании ты мог бы стать девочкой", — подчеркнул 75-летний певец.

По его словам, это неправильно. Дети пытаются найти свою индивидуальность, а им говорят, что они могут быть кем угодно: хоть котом, хоть деревом.

"Когда я сталкиваюсь с подобным отношением, задаюсь вопросом: "И куда это мы попали? Мы что, в романе Курта Воннегута?" Это так абсурдно, до какого абсурда мы с вами докатились?" — указал рокер.

Он пояснил, что не относится к этому вопросу по-старомодному, а лишь логично рассуждает: если у тебя есть мужские гениталии, значит, ты мальчик, если женские, значит, ты девочка. К слову, довольно просто понять, кто особенно рад пользоваться модными "нововведениями". Сейчас любой парень может зайти в женский туалет, сказать "Сегодня я чувствую себя женщиной" и хорошо там "поразвлечься", пояснил музыкант.

"Он просто пользуется сложившейся ситуацией. А что дальше? Кого-нибудь изнасилуют, и парень скажет: "Ну, в тот день я чувствовал себя девушкой, а потом почувствовал себя парнем". Сколько можно это терпеть?" — подчеркнул Купер.