Трансгендерам запретили играть с женщинами в шахматы

Международная шахматная федерация (FIDE) ввела с 21 августа временные ограничения для трансгендеров. Как сообщается на официальном интернет-портале организации, игрокам, сменившим пол с мужского на женский, запрещено выступать в турнирах для женщин.

При этом уточняется, что трансгендеры смогут принимать участие в открытых турнирах. Все завоёванные ими ранее титулы остаются у них.

Стоит отметить, что титулы, полученные на женских турнирах, в случае смены пола на мужской не сохраняются, их можно вернуть при обратной смене пола. При этом без изменений остаются рейтинг и все полученные игроком санкции.