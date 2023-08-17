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16 августа, 22:02

Трансгендерам запретили играть с женщинами в шахматы

FIDE с 21 августа запретила трансгендерам выступать на женских турнирах

Международная шахматная федерация (FIDE) ввела с 21 августа временные ограничения для трансгендеров. Как сообщается на официальном интернет-портале организации, игрокам, сменившим пол с мужского на женский, запрещено выступать в турнирах для женщин.

При этом уточняется, что трансгендеры смогут принимать участие в открытых турнирах. Все завоёванные ими ранее титулы остаются у них.

Стоит отметить, что титулы, полученные на женских турнирах, в случае смены пола на мужской не сохраняются, их можно вернуть при обратной смене пола. При этом без изменений остаются рейтинг и все полученные игроком санкции.

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Ранее Лайф писал, что первое место в конкурсе красоты "Мисс Нидерланды – 2023" занял 22-летний трансгендер Рикки Колле. Впервые в истории победительницей оказалась не женщина.

Обложка ©

Pixabay

Кузьма Спирин
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