Трансгендер победил в конкурсе "Мисс Нидерланды – 2023"

Первое место в конкурсе красоты "Мисс Нидерланды – 2023" занял 22-летний трансгендер Рикки Колле. Впервые в истории победительницей оказалась не женщина.

Финал конкурса "Мисс Нидерланды – 2023". Видео © Twitter / GoldingBF

"Эта финалистка зажигала на протяжении всего шоу и добилась наибольшего прогресса", — заявили члены жюри.

Теперь Колле будет представлять Нидерланды на конкурсе "Мисс Вселенная", однако таким раскладом остались довольны далеко не все. Множество пользователей "Твиттера" раскритиковали нидерландское жюри за этот выбор, отметив, что настоящей победительницей должна была стать девушка, занявшая второе место.

Трансгендер, ставший "Мисс Нидерланды – 2023 (слева), и девушка, занявшая второе место. Фото © Twitter / nicoaxa / EndWokeness

"Настоящая победительница (ставшая номером 2) "Мисс Нидерланды – 2023" рядом с "победительницей" — трансгендерным мужчиной. Мужчины повсюду отнимают у женщин призы и возможности", — возмутилась нидерландский философ и юрист Ева Влаардингербрук, опубликовав фото с конкурса.