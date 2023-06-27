"Русские девушки — самые красивые!": На Западе завирусилось видео с российского выпускного без трансов и лесбиянок

Пользователи американского Twitter массово публикуют и удивляются кадрам с российского выпускного, на котором школьники хором поют хит Shaman (Ярослав Дронов) "Я — русский". Судя по комментариям, их шокирует отсутствие прайд-флагов, трансгендеров, толстых людей и натуральная красота россиянок.

Российские выпускники танцуют под "Я — русский". Видео © Twitter / Ian Miles Cheong

"Пока гей-прайды обезлюживают Запад, мальчики и девочки в России дают нам уроки дисциплины, патриотизма и элегантности", — пишет пользователь.

"В России вообще нет полных людей?" — заметил другой.

"Макдоналдс" выгнали из России больше года назад. Посмотрите на результаты", — добавил юзер.

"Русские женщины выглядят в 100 раз лучше, чем американки. И это соотношение увеличивается с каждым днём", — отметил другой.

"Россия прекрасная. Где женщины — это женщины. Нет татуировок, пирсинга, трансов, ЛГБТ, лесбиянок с радужными флагами, показывающих свои гениталии детям, мастэктомии, кастрации физиологической или химической, ожирения и т.д", — подчеркнул пользователь.

"Русские девушки, пожалуй, обладают самой лучшей генетикой в мире. Они абсолютно точно, в среднем, самые красивые на земле", — поддержал его другой юзер.

Кроме того, один из комментаторов указал, что "Я — русский" — самый популярный хит в России на данный момент. В то же время западные СМИ пытаются врать американцам, что популярность президента РФ Владимира Путина якобы падает, что полностью опровергают такие кадры из России.