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27 июня, 15:19

"Русские девушки — самые красивые!": На Западе завирусилось видео с российского выпускного без трансов и лесбиянок

Американцы удивились отсутствию прайд-флагов и трансгендеров на выпускном в РФ

Пользователи американского Twitter массово публикуют и удивляются кадрам с российского выпускного, на котором школьники хором поют хит Shaman (Ярослав Дронов) "Я — русский". Судя по комментариям, их шокирует отсутствие прайд-флагов, трансгендеров, толстых людей и натуральная красота россиянок.

Российские выпускники танцуют под "Я — русский". Видео © Twitter / Ian Miles Cheong

"Пока гей-прайды обезлюживают Запад, мальчики и девочки в России дают нам уроки дисциплины, патриотизма и элегантности", пишет пользователь.

"В России вообще нет полных людей?" заметил другой.

"Макдоналдс" выгнали из России больше года назад. Посмотрите на результаты", добавил юзер.

"Русские женщины выглядят в 100 раз лучше, чем американки. И это соотношение увеличивается с каждым днём", отметил другой.

"Россия прекрасная. Где женщины — это женщины. Нет татуировок, пирсинга, трансов, ЛГБТ, лесбиянок с радужными флагами, показывающих свои гениталии детям, мастэктомии, кастрации физиологической или химической, ожирения и т.д", подчеркнул пользователь.

"Русские девушки, пожалуй, обладают самой лучшей генетикой в мире. Они абсолютно точно, в среднем, самые красивые на земле", поддержал его другой юзер.

Кроме того, один из комментаторов указал, что "Я — русский" — самый популярный хит в России на данный момент. В то же время западные СМИ пытаются врать американцам, что популярность президента РФ Владимира Путина якобы падает, что полностью опровергают такие кадры из России.

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Лайф рассказывал о реакции американцев на радужный флаг на посольстве страны в Ватикане. Некоторые сочли это национальным позором, а один из пользователей назвал власти США клоунами.

Обложка ©

Twitter / Ian Miles Cheong

Матвей Константинов
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