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2 июня, 13:31

"Национальный позор": В Сети разнесли Посольство США в Ватикане за флаг ЛГБТ

Пользователи Twitter раскритиковали Посольство США в Ватикане за флаг ЛГБТ

<p>Флаг ЛГБТ на стенах Посольства США в Ватикане. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/USinHolySee/media" target="_blank" rel="noopener noreferrer">USinHolySee</a></p>

Флаг ЛГБТ на стенах Посольства США в Ватикане. Обложка © Twitter / USinHolySee

Посольство США в Ватикане вывесило флаг ЛГБТ в рамках "месяца гордости". Об этом диппредставительство сообщило на своей странице в "Твиттере", чем вызвало целый шквал критики от возмущённых пользователей.

"В июне отмечается Месяц гордости. Посольство США в Святом престоле поддерживает сообщество ЛГБТ против дискриминации и других форм преследования из-за того, кем они являются и кого любят", — говорится в сообщении.

Пользователи поспешили выразить своё недовольство публикацией. Например, Bree A Dail поинтересовалась, вывесили ли такой же флаг над посольством в ОАЭ.

"Добро пожаловать в Месяц памяти Ноева потопа! — как по причине потопа, так и по причине радуги после него", — отметил Brian B.

Nathan | Classical Conservative подчеркнул, что происходит национальный позор, HellsRaiser поддержал его, назвав власти США клоунами.

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Кстати, ранее американцы в Twitter ответили на вопрос о том, почему их армии "больше не боятся". Пост одного из пользователей, посвящённый ЛГБТ-революции в Пентагоне, за короткое время набрал несколько миллионов просмотров, сделав его королём мемов. Комментаторы отметили, что хорошие времена создают слабых людей, которые "делают США настолько опущенными, насколько это возможно".

Николь Вербер
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