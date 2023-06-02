"Национальный позор": В Сети разнесли Посольство США в Ватикане за флаг ЛГБТ
Пользователи Twitter раскритиковали Посольство США в Ватикане за флаг ЛГБТ
Флаг ЛГБТ на стенах Посольства США в Ватикане. Обложка © Twitter / USinHolySee
Посольство США в Ватикане вывесило флаг ЛГБТ в рамках "месяца гордости". Об этом диппредставительство сообщило на своей странице в "Твиттере", чем вызвало целый шквал критики от возмущённых пользователей.
"В июне отмечается Месяц гордости. Посольство США в Святом престоле поддерживает сообщество ЛГБТ против дискриминации и других форм преследования из-за того, кем они являются и кого любят", — говорится в сообщении.
Пользователи поспешили выразить своё недовольство публикацией. Например, Bree A Dail поинтересовалась, вывесили ли такой же флаг над посольством в ОАЭ.
"Добро пожаловать в Месяц памяти Ноева потопа! — как по причине потопа, так и по причине радуги после него", — отметил Brian B.
Nathan | Classical Conservative подчеркнул, что происходит национальный позор, HellsRaiser поддержал его, назвав власти США клоунами.
Кстати, ранее американцы в Twitter ответили на вопрос о том, почему их армии "больше не боятся". Пост одного из пользователей, посвящённый ЛГБТ-революции в Пентагоне, за короткое время набрал несколько миллионов просмотров, сделав его королём мемов. Комментаторы отметили, что хорошие времена создают слабых людей, которые "делают США настолько опущенными, насколько это возможно".