"Национальный позор": В Сети разнесли Посольство США в Ватикане за флаг ЛГБТ

Посольство США в Ватикане вывесило флаг ЛГБТ в рамках "месяца гордости". Об этом диппредставительство сообщило на своей странице в "Твиттере", чем вызвало целый шквал критики от возмущённых пользователей.

"В июне отмечается Месяц гордости. Посольство США в Святом престоле поддерживает сообщество ЛГБТ против дискриминации и других форм преследования из-за того, кем они являются и кого любят", — говорится в сообщении.

Пользователи поспешили выразить своё недовольство публикацией. Например, Bree A Dail поинтересовалась, вывесили ли такой же флаг над посольством в ОАЭ.

"Добро пожаловать в Месяц памяти Ноева потопа! — как по причине потопа, так и по причине радуги после него", — отметил Brian B.

Nathan | Classical Conservative подчеркнул, что происходит национальный позор, HellsRaiser поддержал его, назвав власти США клоунами.