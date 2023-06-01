Европейский суд обязал Украину регистрировать гей-браки

Европейский суд по правам человека обязал Украину юридически признать однополые пары в стране и оштрафовал за отказ регистрировать брак двух мужчин. Об этом рассказала депутат Верховной рады Инна Совсун.

"Своим решением ЕСПЧ обязал Украину признать отношения ЛГБТ-пар. А значит, Украина, как государство – участник Европейской конвенции по правам человека, должна принять закон, которым на юридическом уровне признает однополые пары и предоставит им возможность регистрировать свои отношения как семью", — написала она в соцсети.

По её словам, ЕСПЧ вынес решение по иску украинской однополой пары — Андрея Маймулахина и Андрея Маркова, которые находятся в отношениях более десяти лет. Ещё в 2014 году они подали жалобы и потребовали от государства официально признать и зарегистрировать их союз.

ЕСПЧ признал Украину виновной в нарушении Европейской конвенции по правам человека в части запрета дискриминации и права на личную и семейную жизнь. Суд обязал страну выплатить заявителям штраф — пять тысяч евро каждому за моральный ущерб, 32 евро за материальный ущерб и обоим по четыре тысячи евро за расходы и издержки.