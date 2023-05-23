Регион

Уведомления отключены

23 мая, 14:29

Румынию обязали признать гей-браки

ЕСПЧ обязал Румынию принять закон о признании однополых браков

Европейский суд по правам человека обязал Румынию принять закон, признающий однополые браки. Соответствующее решение было принято после обращения в орган 21 пары из республики, которые пожаловались на невозможность официально зарегистрировать свои отношения.

Жалобы были поданы в период между 2019 и 2020 годами, и в них указывалось, что румынские органы власти отказывали им на основании статьи 271, которая гласит, что брак — союз мужчины и женщины, а также параграфа 1 статьи 277 (о запрете однополых браков).

Рассмотрев обращения, ЕСПЧ постановил, что политика власти нарушает статью 8 Европейской конвенции по правам человека (о праве на уважение частной и семейной жизни). Суд постановил, что Румыния "обязана обеспечить адекватное признание и защиту однополых отношений".

Такой же правовой политике, подчеркнули там, должны придерживаться все страны – члены ЕСПЧ. Причём судьи считают, что признание однополых браков не повредит институту семьи.

Власти Индии не станут законодательно признавать однополые браки

Власти Индии не станут законодательно признавать однополые браки

Лайф писал, что более 25 тысяч украинцев подписали петицию к президенту страны Владимиру Зеленскому о признании однополых браков. Инициаторы считают, что соответствующий законопроект должен быть внесён в Верховную раду как "неотложный".

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
  • Новости
  • румыния
  • еспч
  • Мировая политика
  • Общество
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров