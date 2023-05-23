Румынию обязали признать гей-браки
ЕСПЧ обязал Румынию принять закон о признании однополых браков
Европейский суд по правам человека обязал Румынию принять закон, признающий однополые браки. Соответствующее решение было принято после обращения в орган 21 пары из республики, которые пожаловались на невозможность официально зарегистрировать свои отношения.
Жалобы были поданы в период между 2019 и 2020 годами, и в них указывалось, что румынские органы власти отказывали им на основании статьи 271, которая гласит, что брак — союз мужчины и женщины, а также параграфа 1 статьи 277 (о запрете однополых браков).
Рассмотрев обращения, ЕСПЧ постановил, что политика власти нарушает статью 8 Европейской конвенции по правам человека (о праве на уважение частной и семейной жизни). Суд постановил, что Румыния "обязана обеспечить адекватное признание и защиту однополых отношений".
Такой же правовой политике, подчеркнули там, должны придерживаться все страны – члены ЕСПЧ. Причём судьи считают, что признание однополых браков не повредит институту семьи.
Лайф писал, что более 25 тысяч украинцев подписали петицию к президенту страны Владимиру Зеленскому о признании однополых браков. Инициаторы считают, что соответствующий законопроект должен быть внесён в Верховную раду как "неотложный".
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