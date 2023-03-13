Власти Индии не станут законодательно признавать однополые браки

Власти Индии не будут законодательно признавать однополые браки в стране, так как гетеросексуальные семьи являются основой для существования государства на протяжении всей его истории. Об этом пишет издание LiveLaw.

13 марта Верховный суд Индии будет рассматривать ходатайство о юридическом признании однополых браков. В частности, истцы ссылаются на приговор инстанции от 2018 года, который отменил раздел Уголовного кодекса Индии о криминализации однополых браков. Однако власти страны заинтересованы в признании лишь гетеросексуальных семей.

"Государство не признаёт эти другие формы браков или союзов или личного понимания отношений между отдельными лицами в обществе, но они не являются незаконными", — отмечает издание.

В своём решении руководство Индии ссылается на различные общественные организации, которые также выступают против однополых браков. Кроме того, власти страны считают, что непризнание подобных отношений на законодательном уровне никак не нарушает основные права.