Украинский депутат Совсун предложила регистрировать однополые "партнёрства" военных

На Украине предложили ввести возможность официальной регистрации однополого "партнёрства" военных. Соответствующий законопроект внесён в парламент, об этом сообщила депутат Верховной рады Инна Совсун.

"Я подала на регистрацию законопроект "Об институте регистрируемых партнёрств", теперь у коллег-депутатов есть пять дней, чтобы подписать его", — написала она в соцсети.

По словам депутата, данная мера необходима для защиты прав военных, поскольку тысячи из них не могут оформить отношения, ведь их партнёры одного с ними пола. На данный момент документ находится на стадии регистрации в Раде.

Если законопроект одобрят, для однополых пар установят взаимные права и обязанности. Также в документе будут прописаны вопросы наследства и владения имуществом.