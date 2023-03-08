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8 марта, 07:41

Украинский депутат Совсун предложила регистрировать однополые "партнёрства" военных

На Украине предложили ввести возможность официальной регистрации однополого "партнёрства" военных. Соответствующий законопроект внесён в парламент, об этом сообщила депутат Верховной рады Инна Совсун.

"Я подала на регистрацию законопроект "Об институте регистрируемых партнёрств", теперь у коллег-депутатов есть пять дней, чтобы подписать его", — написала она в соцсети.

По словам депутата, данная мера необходима для защиты прав военных, поскольку тысячи из них не могут оформить отношения, ведь их партнёры одного с ними пола. На данный момент документ находится на стадии регистрации в Раде.

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Если законопроект одобрят, для однополых пар установят взаимные права и обязанности. Также в документе будут прописаны вопросы наследства и владения имуществом.

Ранее Лайф писал о том, что в Верховную раду Украины внесён законопроект о конфискации автомобилей за пьяное вождение и передачу их на нужды армии.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
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