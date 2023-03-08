Министры обороны 27 стран ЕС обсудят отправку Украине всех запасов снарядов

Главы министерств обороны 27 европейских стран, генсек НАТО Йенс Столтенберг и представители Киева сегодня соберутся в Стокгольме на неформальную двухдневную встречу. Там они планируют обсудить возможность отправки Украине всех имеющихся у ЕС запасов снарядов. Также министры намерены обговорить расширение производства всех основных видов вооружений.

Согласно обнародованной программе встречи, особое внимание в контексте военной поддержки Киеву планируется уделить обсуждению тренировки украинских военных миссией ЕС. Она должна подготовить 30 тысяч человек, сообщает председательство Швеции в Евросоюзе. Речь пойдёт и о денежной стороне вопроса о закупке артиллерийских боеприпасов для Киева.

Начнётся мероприятие с рабочего ужина за закрытыми дверьми, затем будет основная рабочая сессия. С украинской стороны будет присутствовать министр обороны Алексей Резников.