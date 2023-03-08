Министры обороны 27 стран ЕС обсудят отправку Украине всех запасов снарядов
Главы министерств обороны 27 европейских стран, генсек НАТО Йенс Столтенберг и представители Киева сегодня соберутся в Стокгольме на неформальную двухдневную встречу. Там они планируют обсудить возможность отправки Украине всех имеющихся у ЕС запасов снарядов. Также министры намерены обговорить расширение производства всех основных видов вооружений.
Согласно обнародованной программе встречи, особое внимание в контексте военной поддержки Киеву планируется уделить обсуждению тренировки украинских военных миссией ЕС. Она должна подготовить 30 тысяч человек, сообщает председательство Швеции в Евросоюзе. Речь пойдёт и о денежной стороне вопроса о закупке артиллерийских боеприпасов для Киева.
Начнётся мероприятие с рабочего ужина за закрытыми дверьми, затем будет основная рабочая сессия. С украинской стороны будет присутствовать министр обороны Алексей Резников.
Ранее Лайф писал, что Шойгу не увидел успехов ВСУ на поле боя, несмотря на оружие НАТО. Он отметил, что наращивание поставок военной техники на Украину и расширение программы обучения украинского личного состава укладывается в рамки американской стратегии "сломить Россию силой оружия".
Bundeswehr / Marco Dorow