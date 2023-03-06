На Украине хотят забирать автомобили у пьяных водителей в пользу ВСУ

В Верховную раду Украины внесён законопроект о конфискации автомобилей за пьяное вождение и передачу их на нужды армии.

"Целью законопроекта является повышение безопасности дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий путём усиления ответственности за вождение в состоянии опьянения и, как следствие, достижение справедливого подхода в обеспечении автомобилями Вооружённых сил Украины", — говорится в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает конфискацию за повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии опьянения. Также за второе нарушение будут введены повышенные штрафы.