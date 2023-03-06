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6 марта, 14:29

На Украине хотят забирать автомобили у пьяных водителей в пользу ВСУ

На Украине предложили изымать у граждан автомобили за нетрезвую езду и передавать их ВСУ

В Верховную раду Украины внесён законопроект о конфискации автомобилей за пьяное вождение и передачу их на нужды армии.

"Целью законопроекта является повышение безопасности дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий путём усиления ответственности за вождение в состоянии опьянения и, как следствие, достижение справедливого подхода в обеспечении автомобилями Вооружённых сил Украины", — говорится в пояснительной записке.

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Законопроект предусматривает конфискацию за повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии опьянения. Также за второе нарушение будут введены повышенные штрафы.

Ранее украинские офицеры проговорились газете WSJ о разгроме лучших батальонов ВСУ у Артёмовска. По словам собеседников издания, находящиеся у города украинские бригады значительно различаются по уровню подготовки и не всегда могут нормально взаимодействовать друг с другом.

Обложка ©

Getty Images / Roman Pilipey

Никита Никонов
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