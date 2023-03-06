Украинки не оценили идею отмены выходного дня 8 Марта, и теперь праздник могут переименовать

Большинство жителей Украины выступили против отмены выходного дня в Международный женский день, и теперь депутаты Рады требуют переименовать этот день. Законопроект о переименовании 8 Марта в Международный день защиты прав женщин внесён в Верховную раду.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в понедельник опубликовал результаты опроса, в котором приняли участие более двух миллионов украинцев. Им предлагалось ответить на вопрос, стоит ли отменить выходной день 8 Марта, что ранее предлагали народные избранники Рады. Согласно данным, 61,96% респондентов — более 1,3 млн голосов — высказались за сохранение этого дня выходным, 32,88% украинцев в Международный женский день захотели выйти на работу.

По всей вероятности, авторы инициативы ожидали другого результата от населения и теперь настаивают на том, чтобы изменить название этого праздника. Так, депутат Марина Бардина заявила, что в Верховную раду внесли законопроект о переименовании 8 Марта в Международный день защиты прав женщин. Вместе с тем она призналась, что сама голосовала за отмену выходного в Международный женский день и высказала уверенность, что "со временем так и произойдёт".