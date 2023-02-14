В Госдуме предложили Украине учредить День избавления от наркозависимости

Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов предложил Украине назначить 24 февраля Днём избавления от "государственной наркозависимости". Так он прокомментировал новость о том, что украинцы хотят отменить три советских праздника.

Российский политик добавил, что 18 июня — день рождения министра обороны Алексея Резникова — стоит отмечать как "Всеукраинский день клептомана". Однако, говоря серьёзно, Морозов назвал подобные решения, принимаемые Верховной радой, "безумной логикой".

Как уже рассказывал Лайф, на Украине предложили отменить Первомай, День Победы и 8 Марта. Советским праздникам уже нашли замену. Теперь в стране могут начать отмечать День украинской женщины, день рождения Тараса Шевченко, а также День памяти и примирения 8 мая.