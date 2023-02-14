В Госдуме предложили Украине учредить День избавления от наркозависимости
Депутат Морозов предложил Украине объявить 24 февраля днём избавления от наркозависимости
Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов предложил Украине назначить 24 февраля Днём избавления от "государственной наркозависимости". Так он прокомментировал новость о том, что украинцы хотят отменить три советских праздника.
"Предлагаю Украине объявить 24 февраля всенародным праздником Дня избавления от государственной наркозависимости", — приводит его слова РИА "Новости".
Российский политик добавил, что 18 июня — день рождения министра обороны Алексея Резникова — стоит отмечать как "Всеукраинский день клептомана". Однако, говоря серьёзно, Морозов назвал подобные решения, принимаемые Верховной радой, "безумной логикой".
Как уже рассказывал Лайф, на Украине предложили отменить Первомай, День Победы и 8 Марта. Советским праздникам уже нашли замену. Теперь в стране могут начать отмечать День украинской женщины, день рождения Тараса Шевченко, а также День памяти и примирения 8 мая.
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