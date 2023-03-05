Украинские офицеры проговорились WSJ о разгроме лучших батальонов ВСУ у Артёмовска

Российские военные за последние несколько месяцев разгромили наиболее подготовленные подразделения ВСУ в районе Артёмовска (Бахмута), сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских офицеров.

"Офицеры в некоторых других бригадах говорят, что несколько подразделений, в том числе некоторые из наиболее подготовленных, были разгромлены в ходе боёв в районе Бахмута в последние месяцы", — отмечает издание.

По словам собеседников газеты, находящиеся у города бригады ВСУ значительно различаются по уровню подготовки и не всегда могут нормально взаимодействовать друг с другом. Один из украинских командиров утверждает, что его позиции оказались захвачены из-за того, что находящийся вблизи батальон из плохо подготовленных добровольцев покинул место дислокации без предупреждения.