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Опубликовано 5 марта 2023, 15:21
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Украинские офицеры проговорились WSJ о разгроме лучших батальонов ВСУ у Артёмовска

WSJ сообщила о разгроме самых подготовленных подразделений ВСУ в районе Артёмовска

Российские военные за последние несколько месяцев разгромили наиболее подготовленные подразделения ВСУ в районе Артёмовска (Бахмута), сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских офицеров.

"Офицеры в некоторых других бригадах говорят, что несколько подразделений, в том числе некоторые из наиболее подготовленных, были разгромлены в ходе боёв в районе Бахмута в последние месяцы", — отмечает издание.

По словам собеседников газеты, находящиеся у города бригады ВСУ значительно различаются по уровню подготовки и не всегда могут нормально взаимодействовать друг с другом. Один из украинских командиров утверждает, что его позиции оказались захвачены из-за того, что находящийся вблизи батальон из плохо подготовленных добровольцев покинул место дислокации без предупреждения.

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А ранее сообщалось, что бойцы российской группировки "Центр" в ходе спецоперации на Украине поразили подразделения противника на Краснолиманском направлении, тем самым лишив ВСУ 180 солдат.

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Getty Images / Viktor Koshkin / Anadolu Agency

Андрей Бражников
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