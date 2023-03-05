ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении около 180 военных и гаубицу "Гвоздика"
Минобороны: Военные "Центра" уничтожили до 180 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении
Бойцы российской группировки "Центр" в ходе спецоперации на Украине поразили подразделения противника на Краснолиманском направлении, тем самым лишив ВСУ 180 солдат. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удары наносились оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем.
По словам Конашенкова, подразделения украинской армии были поражены в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Невское, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики.
"За сутки на данном направлении уничтожено до 180 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, а также одна самоходная гаубица "Гвоздика", — сказал он.
Ранее Лайф писал, что в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем на Донецком направлении удалось уничтожить более 200 украинских военнослужащих. Также бойцы уничтожили пять боевых бронированных машин, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Краб" из Польши.
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