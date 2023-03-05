ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении около 180 военных и гаубицу "Гвоздика"

Бойцы российской группировки "Центр" в ходе спецоперации на Украине поразили подразделения противника на Краснолиманском направлении, тем самым лишив ВСУ 180 солдат. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удары наносились оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем.

По словам Конашенкова, подразделения украинской армии были поражены в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Невское, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики.

"За сутки на данном направлении уничтожено до 180 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, а также одна самоходная гаубица "Гвоздика", — сказал он.