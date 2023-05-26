Навстречу Европе: Зеленский приблизил легализацию на Украине однополых браков

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился в кабмин с рекомендацией проработать вопрос о внедрении института зарегистрированного гражданского партнёрства, в том числе для однополых пар. Об этом говорится в его ответе на соответствующую петицию, набравшую необходимые 25 тысяч голосов граждан Незалежной.

Также Зеленский сообщил, что обратился к спикеру парламента с просьбой ускорить принятие закона "Об институте регистрируемых партнёрств". Таким образом, по его словам, Украина двигается в сторону европейских стандартов.

"Украинское государство сознательно избрало движение навстречу европейским стандартам", — написал Зеленский в ответе на петицию.