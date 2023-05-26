Навстречу Европе: Зеленский приблизил легализацию на Украине однополых браков
Зеленский поручил кабмину проработать вопрос легализации однополых браков
Украинский лидер Владимир Зеленский обратился в кабмин с рекомендацией проработать вопрос о внедрении института зарегистрированного гражданского партнёрства, в том числе для однополых пар. Об этом говорится в его ответе на соответствующую петицию, набравшую необходимые 25 тысяч голосов граждан Незалежной.
Также Зеленский сообщил, что обратился к спикеру парламента с просьбой ускорить принятие закона "Об институте регистрируемых партнёрств". Таким образом, по его словам, Украина двигается в сторону европейских стандартов.
"Украинское государство сознательно избрало движение навстречу европейским стандартам", — написал Зеленский в ответе на петицию.
Лайф писал, что более 25 тысяч украинцев подписали петицию к президенту страны Владимиру Зеленскому о признании однополых браков. Инициаторы считают, что соответствующий законопроект должен быть внесён в Верховную раду как "неотложный".
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