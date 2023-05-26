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26 мая, 16:09

Навстречу Европе: Зеленский приблизил легализацию на Украине однополых браков

Зеленский поручил кабмину проработать вопрос легализации однополых браков

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился в кабмин с рекомендацией проработать вопрос о внедрении института зарегистрированного гражданского партнёрства, в том числе для однополых пар. Об этом говорится в его ответе на соответствующую петицию, набравшую необходимые 25 тысяч голосов граждан Незалежной.

Также Зеленский сообщил, что обратился к спикеру парламента с просьбой ускорить принятие закона "Об институте регистрируемых партнёрств". Таким образом, по его словам, Украина двигается в сторону европейских стандартов.

"Украинское государство сознательно избрало движение навстречу европейским стандартам", — написал Зеленский в ответе на петицию.

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Лайф писал, что более 25 тысяч украинцев подписали петицию к президенту страны Владимиру Зеленскому о признании однополых браков. Инициаторы считают, что соответствующий законопроект должен быть внесён в Верховную раду как "неотложный".

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Getty Images / Nicolas Economou

Наталья Исакова
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