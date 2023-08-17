Регион

Уведомления отключены

17 августа, 13:49

Во Львове внук эсэсовца избил трансгендера, извинился и пообещал быть толерантнее

В центре Львова внук эсэсовца избил трансгендерную военную (экс-мужчину) по имени Хелен, куда она приехала на похороны матери. По данным телеграм-канала "Политика страны", случилось это вечером 15 августа.

Во Львове внук эсэсовца избил трансгендера. Видео © Telegram / "Политика страны"

Трансгендер сидел на улице, ел и разговаривал с парнем по видеосвязи. В какой-то момент к нему подошёл агрессивный мужчина. Хелен попросила его отойти, после чего тот ударил её в нос. Она лишилась координации, но получила ещё несколько ударов. Хелен сняла побои и написала заявление в полицию.

Нападавший заявил, что является внуком разведчика гитлеровской дивизии СС "Галичина", а избил трансгендера из-за того, что придерживается правых взглядов. При этом он извинился, вероятно, чтобы избежать возбуждения уголовного дела.

"Мне неприятно просто [смена пола и трансгендеры]. Потому что, по моему мнению, это не является естественным. Но, так или иначе, я прошу прощения за своё поведение. И буду в дальнейшем более толерантным в отношении трансгендерных женщин и мужчин", — сказал внук эсэсовца, и в итоге конфликт был исчерпан.

Трансгендер – спикер ВСУ отказался от своих слов в стиле Третьего рейха о "русских нелюдях"

Трансгендер – спикер ВСУ отказался от своих слов в стиле Третьего рейха о "русских нелюдях"

Ранее Лайф писал, что в Одессе военкомы избили местного жителя, который отказался прийти по повестке. Видео случившегося быстро распространилось по Сети.

Обложка ©

Telegram / "Политика страны"

Никита Осипов
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров