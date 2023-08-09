Трансгендер – спикер ВСУ отказался от своих слов в стиле Третьего рейха о "русских нелюдях"

Свежеиспечённый официальный спикер ВСУ трансгендер из Штатов Сара Эштон-Чирилло объяснил шуткой сделанное им заявление о том, что российские военнослужащие не являются людьми. Он утверждает, что его слова относились не к настоящим солдатам, а к картонным фигурам, стоявшим у него за спиной.

"Они хотели накинуться на факт, что я шутила. Шутки — это, я полагаю, не то, что разрешено в России. Я предполагала, что российские силы — не больше, чем картонные вырезки... Спрошу моего гостя на сцене сегодня: у вас есть ответ? Нет, у него нет, потому что он картонная фигура... Мне весело валять дурака с картонными фигурами", — принялся оправдываться спикер ВСУ во время эфира в "Твиттере".