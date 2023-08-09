Трансгендер – спикер ВСУ отказался от своих слов в стиле Третьего рейха о "русских нелюдях"
Спикер ВСУ Эштон-Чирилло назвал свои слова про российских военных шуткой
Сара Эштон-Чирилло. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sarahashtonlv
Свежеиспечённый официальный спикер ВСУ трансгендер из Штатов Сара Эштон-Чирилло объяснил шуткой сделанное им заявление о том, что российские военнослужащие не являются людьми. Он утверждает, что его слова относились не к настоящим солдатам, а к картонным фигурам, стоявшим у него за спиной.
Спикер ВСУ — американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло — заявил, что русские — не люди. Видео © Twitter / SarahAshtonLV
"Они хотели накинуться на факт, что я шутила. Шутки — это, я полагаю, не то, что разрешено в России. Я предполагала, что российские силы — не больше, чем картонные вырезки... Спрошу моего гостя на сцене сегодня: у вас есть ответ? Нет, у него нет, потому что он картонная фигура... Мне весело валять дурака с картонными фигурами", — принялся оправдываться спикер ВСУ во время эфира в "Твиттере".
Напомним, американского трансгендера Сару Эштон-Чирилло назначили официальным спикером ВСУ для западной аудитории. В качестве нового официального источника он стал рассказывать иностранцам о том, как продвигается конфликт на Украине. При этом многие сочли его назначение плевком в лицо украинцам. Накануне Эштон-Чирилло начал повторять риторику Третьего рейха и объяснять разницу между русскими и всеми остальными.