Регион

Уведомления отключены

9 августа, 17:04

Трансгендер – спикер ВСУ отказался от своих слов в стиле Третьего рейха о "русских нелюдях"

Спикер ВСУ Эштон-Чирилло назвал свои слова про российских военных шуткой

<p>Сара Эштон-Чирилло. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sarahashtonlv</p>

Сара Эштон-Чирилло. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sarahashtonlv

Свежеиспечённый официальный спикер ВСУ трансгендер из Штатов Сара Эштон-Чирилло объяснил шуткой сделанное им заявление о том, что российские военнослужащие не являются людьми. Он утверждает, что его слова относились не к настоящим солдатам, а к картонным фигурам, стоявшим у него за спиной.

Спикер ВСУ — американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло — заявил, что русские — не люди. Видео © Twitter / SarahAshtonLV

"Они хотели накинуться на факт, что я шутила. Шутки — это, я полагаю, не то, что разрешено в России. Я предполагала, что российские силы — не больше, чем картонные вырезки... Спрошу моего гостя на сцене сегодня: у вас есть ответ? Нет, у него нет, потому что он картонная фигура... Мне весело валять дурака с картонными фигурами", принялся оправдываться спикер ВСУ во время эфира в "Твиттере".

Как русофоб-трансгендер из Лас-Вегаса стал спикером армии Украины: Чем он знаменит и где живёт

Как русофоб-трансгендер из Лас-Вегаса стал спикером армии Украины: Чем он знаменит и где живёт

Напомним, американского трансгендера Сару Эштон-Чирилло назначили официальным спикером ВСУ для западной аудитории. В качестве нового официального источника он стал рассказывать иностранцам о том, как продвигается конфликт на Украине. При этом многие сочли его назначение плевком в лицо украинцам. Накануне Эштон-Чирилло начал повторять риторику Третьего рейха и объяснять разницу между русскими и всеми остальными.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров