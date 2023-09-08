Москве пообещали солнечный сентябрь без дождей

Вторая половина сентября в Москве будет тёплой и почти без осадков. Благоприятным прогнозом поделился синоптик центра "Метео-ТВ" Александр Ильин.

"Сентябрь продолжит удивлять: будет много солнечных дней и минимум дождей. Температура превысит климатическую норму на полтора – три градуса и составит днём плюс 16–18 градусов, ночью — плюс 10–12 градусов", — рассказал Ильин в беседе с "Вечерней Москвой".

Кроме того, синоптик рассказал о том, какая ситуация будет в сентябре с осадками. По его прогнозу, их количество в столице не достигнет и половины месячной нормы, конец сентября обещает быть сухим.