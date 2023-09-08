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8 сентября, 15:58

Москве пообещали солнечный сентябрь без дождей

Синоптик Ильин: Вторая половина сентября в Москве будет тёплой и сухой

Вторая половина сентября в Москве будет тёплой и почти без осадков. Благоприятным прогнозом поделился синоптик центра "Метео-ТВ" Александр Ильин.

"Сентябрь продолжит удивлять: будет много солнечных дней и минимум дождей. Температура превысит климатическую норму на полтора – три градуса и составит днём плюс 16–18 градусов, ночью — плюс 10–12 градусов", рассказал Ильин в беседе с "Вечерней Москвой".

Кроме того, синоптик рассказал о том, какая ситуация будет в сентябре с осадками. По его прогнозу, их количество в столице не достигнет и половины месячной нормы, конец сентября обещает быть сухим.

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Ранее специалисты "Яндекс.Погоды" узнали, что в Москве в ближайшие выходные — 9 и 10 сентября — будет относительно тёплая погода без осадков и с переменной облачностью. А вот Санкт-Петербург погода побалует практически летней температурой.

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Юрий Лысенко
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