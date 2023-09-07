Осень набирает ход: Небо в городах России в выходные закроют облака

В Москве в ближайшие выходные — 9 и 10 сентября — будет относительно тёплая погода без осадков и с переменной облачностью, а вот Санкт-Петербург погода побалует практически летней температурой. Специалисты "Яндекс.Погоды" изучили данные метеонаблюдений и с помощью технологии "Метеум" выяснили, какая погода ожидает россиян в уик-энд. Данные есть в распоряжении Лайфа.

"Празднование Дня города в Москве не омрачится осадками: в субботу в столице ожидается облачная погода, а среднесуточная температура составит +18 °C. В воскресенье, 10 сентября, будет также облачно. Температура воздуха прогреется до +20 °C", — информировал руководитель сервиса Александр Ганьшин.

В предстоящие выходные во всех российских городах-миллионниках катастрофически не будет хватать витамина D: синоптики обещают облачность, в некоторых регионах с осадками. Самую тёплую погоду можно ожидать в Санкт-Петербурге, Волгограде и Ростове-на-Дону: здесь температура воздуха прогреется до +21…+23 °C. Прохладнее всего в выходные будет жителям Екатеринбурга, Самары, Воронежа и Челябинска: ожидаемая температура +13...+14 °C.