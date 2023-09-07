Осень набирает ход: Небо в городах России в выходные закроют облака
"Яндекс.Погода": Тепло и облачно будет в городах-миллионниках 9–10 сентября
В Москве в ближайшие выходные — 9 и 10 сентября — будет относительно тёплая погода без осадков и с переменной облачностью, а вот Санкт-Петербург погода побалует практически летней температурой. Специалисты "Яндекс.Погоды" изучили данные метеонаблюдений и с помощью технологии "Метеум" выяснили, какая погода ожидает россиян в уик-энд. Данные есть в распоряжении Лайфа.
"Празднование Дня города в Москве не омрачится осадками: в субботу в столице ожидается облачная погода, а среднесуточная температура составит +18 °C. В воскресенье, 10 сентября, будет также облачно. Температура воздуха прогреется до +20 °C", — информировал руководитель сервиса Александр Ганьшин.
В предстоящие выходные во всех российских городах-миллионниках катастрофически не будет хватать витамина D: синоптики обещают облачность, в некоторых регионах с осадками. Самую тёплую погоду можно ожидать в Санкт-Петербурге, Волгограде и Ростове-на-Дону: здесь температура воздуха прогреется до +21…+23 °C. Прохладнее всего в выходные будет жителям Екатеринбурга, Самары, Воронежа и Челябинска: ожидаемая температура +13...+14 °C.
А ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что жителей Москвы ждёт затяжное бабье лето. Оно продлится с 12 по 21 сентября. Дождей и осадков не будет, а температура может достигать +23 градусов.
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