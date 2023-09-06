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6 сентября, 10:14

Москвичам пообещали затяжное бабье лето

Метеоролог Тишковец: Бабье лето продлится в Москве с 12 по 21 сентября

Затяжное бабье лето ждёт жителей Москвы, оно продлится с 12 по 21 сентября. Дождей и осадков не будет, а температура может достигать +23 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Тут уже без перерывов на кратковременный дождь. Солнечно, ветер в основном на южную тягу перестроится, ну и температурный режим будет колебаться: ночами в Москве плюс 8–13 градусов, а днём плюс 18–23 градуса", — заявил синоптик в беседе с РИА "Новости".

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По словам специалиста, обычно бабье лето длится около 5 дней, а в этом году ему отмерено целых 10.

А ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в День города в Москве. По словам синоптика, в этот день ожидается температура воздуха до +20 градусов.

Обложка ©

ТАСС / Олег Елков

Полина Федотова
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