Москвичам рассказали о погоде на День города

В выходные, когда Москва будет праздновать День города, ожидается тёплая погода, воздух прогреется до 20 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В Москве в выходные солнечно, ясно, без осадков, комфортная погода для мероприятий, которые связаны с празднованием Дня города", — приводит РИА "Новости" его слова.

По словам синоптика, в субботу днём в столице ожидается 17–19 градусов тепла, в воскресенье — до 20 градусов. При этом ночи будут уже довольно прохладными (минимальные значения — от пяти до восьми градусов выше нуля), однако о заморозках говорить ещё рано.