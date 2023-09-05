Москвичам рассказали о погоде на День города
Синоптик Вильфанд: Москвичей на День города ожидает тёплая погода до 20 градусов
В выходные, когда Москва будет праздновать День города, ожидается тёплая погода, воздух прогреется до 20 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В Москве в выходные солнечно, ясно, без осадков, комфортная погода для мероприятий, которые связаны с празднованием Дня города", — приводит РИА "Новости" его слова.
По словам синоптика, в субботу днём в столице ожидается 17–19 градусов тепла, в воскресенье — до 20 градусов. При этом ночи будут уже довольно прохладными (минимальные значения — от пяти до восьми градусов выше нуля), однако о заморозках говорить ещё рано.
А ранее синоптик Евгений Тишковец пообещал, что осенне-зимний сезон в России будет достаточно мягким с температурой на один – три градуса выше нормы. Что касается столичного региона, то здесь относительно тёплая зима, а осень будет сопровождаться резкой сменой погодных условий.
LIFE / Алексей Литвинов