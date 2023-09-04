Москвичам пообещали на этой неделе августовскую погоду и один дождливый день
Вильфанд: Дожди в Москве прогнозируются только в среду
В Москве рабочая неделя пройдёт при хорошей погоде, не считая среды. В этот день прогнозируются дожди. Если в начале недели погода будет августовской, то в четверг она начнёт опускаться. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Комфортная августовская погода прогнозируется в начале недели, преимущественно без осадков в понедельник и вторник. Ночные температуры — около +10 градусов, дневные — +21...+23 градуса, это на 2,5 градуса выше нормы. По области во вторник вероятно повышение температуры до +25 градусов", — пояснил Вильфанд.
Также он сообщил, что в среду изменится циркуляция, из-за чего в столицу придут дожди. Днём в этот день будет +18...+20 градусов, что соответствует многолетним значениям. В четверг и пятницу в Москве днём ожидается +15...+17 градусов, тогда как по области — до +20 градусов. Существенных осадков не ожидается, резюмировал синоптик.
Ранее Евгений Тишковец пообещал, что осенне-зимний сезон в России будет достаточно мягким с температурой на один-три градуса выше нормы. Что касается столичного региона, то здесь относительно тёплая зима и осень будут сопровождаться резкой сменой погодных условий.
Агентство "Москва" / Ведяшкин Сергей