Огородникам объяснили, как правильно завершить дачный сезон

Осенью дачники готовят теплицы к холоду: обрабатывают растения, выпалывают и сжигают сорняки, добавляют чистый грунт в почву. Как грамотно закрыть дачный сезон, телеканалу "360" рассказала кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина.

"После сбора последнего урожая все деревья — как плодовые, так и ягодные — обрабатывают от болезней и вредителей. Это нужно сделать обязательно, иначе они к следующему году увеличатся. Стоит и подкормить деревья", — объяснила специалист, добавив, что это же требуется и многолетним цветам, таким как пион, астильба и аквилегия.

Чтобы добиться хорошего урожая озимого чеснока, посадка которого в средней полосе начнётся 25 сентября – 10 октября, нужно заранее подготовить землю: вскопать, удобрить и накрыть специальным материалом. А вот грядки, где в открытом грунте росли огурцы и помидоры, эксперт рекомендует обработать фунгицидом и перекопать, листья же сгрести до следующего года: из них можно будет сделать тёплую почву для огурцов. Также ботву можно прятать в железные бочки, чтобы уберечь от воспламенения, а потом постепенно сжигать и получившейся золой удобрять овощные породы. Кроме того, нужно не забыть вылить из бочек воду, ведь уже скоро наступят заморозки.