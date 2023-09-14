Дачникам объяснили, как продать овощи со своего огорода и не получить штраф

Дачников не оштрафуют за продажу урожая на сезонной ярмарке или в соцсетях. Как продать ненужные фрукты и овощи без риска быть оштрафованным, рассказала aif.ru руководитель общественной приёмной Союза садоводов России Людмила Бурякова.

По закону дачникам можно продавать урожай, но при соблюдении нескольких условий. Так, размер участка должен быть не более 50 соток, а урожай — выращиваться своими силами. Если садовод заплатил кому-то за полив огорода или сбор яблок, торговля будет трактоваться как незаконное предпринимательство.

Бурякова порекомендовала дачникам получить справку о размере участка и о том, что на нём растут овощи, которые они собираются выставить на продажу. Такой документ составляется в свободной форме, выдают его в СНТ или органе местного самоуправления.

В качестве площадки для продажи специалист рекомендует присмотреться к сезонным ярмаркам, там бывают бесплатные места для дачников. Однако стоит встать пораньше, чтобы успеть занять их.

"Кроме того, сегодня продавцы и покупатели активно ищут друг друга в Интернете, в том числе на страничках СНТ в соцсетях. Всё это тоже законно", — заключила Бурякова.