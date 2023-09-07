Дачникам рассказали, что нужно успеть сделать до морозов

Осенью на даче наступает пора уборки урожая, закладки его на хранение, переработки плодов. В этот период нужно позаботиться и о будущем урожае. О том, что нужно успеть до холодов, рассказал Лайфу специалист Северо-Кавказского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Сергей Пименов.

В первую очередь эксперт напоминает о важности удобрений. Для укрепления корневой системы необходимы калийные и фосфорные удобрения. А деревья и кустарники нужно обработать инсектицидами, причём сделать это до того, как с них опадёт листва, а зимующие насекомые спрячутся в почву.

"И не стоит откладывать обработку на более поздний срок, например, октябрь, так как вредители к тому времени могут уйти глубоко в землю", — добавил собеседник Лайфа.

Также необходимо обрезать кустарники, в частности, малинник. Обычно у летней малины удаляют отплодоносившие ветви, а молодые укорачивают. Ремонтантную же малину обязательно срезают до основания либо оставляют на кусте до пяти сильных ветвей и укрывают на зиму, как и обычную. Перед зимой Пименов также рекомендует прополоть междурядья ягодников.

Деревьям после жаркого лета требуется обильный полив: молодым деревцам нужно 40 литров воды, взрослым — до 70 литров, а крупным — до 100 литров. Такой полив можно осуществлять после того, как с деревьев облетела большая часть листвы. Стволы деревьев следует побелить, для этого нужно использовать водоэмульсионную краску, которая стойко перенесёт осенние ливни.

Также осенью с деревьев снимают ловчие пояса — их можно сжечь или обработать составами против вредителей, чтобы использовать в следующем сезоне. Не забудьте выкопать посадочные ямы. Оптимальное время для посадки плодовых деревьев и некоторых ягодных кустарников — середина октября, но ямы нужно готовить за 2–3 недели до этого, чтобы почва в них успела созреть.