Сжирают всё: Дачникам объяснили, как пивом и банкой вытравить гигантских слизней

Удивительные, большие и крайне стойкие к российским морозам испанские слизни уже второй год пугают столичных дачников. По словам биолога и агронома Михаила Воробьёва, несмотря на безвредность для людей, они могут быть переносчиками гельминтов. Причём никто не знает, как экзотические моллюски попали в нашу страну. Среди версий — завоз вместе с посадочным материалом.

"Проблема в том, что они не убиваются нашими морозами, у них нет естественных врагов, они достаточно большие, поэтому им требуется много питания для жизнедеятельности. Они практически всеядны и тем самым представляют угрозу", — подчеркнул Воробьёв в беседе с "Царьградом".

В сумме все эти факторы приводят к тому, что слизни размножаются в геометрической прогрессии. Однако победить испанскую напасть на отдельно взятом участке можно. Биолог напомнил, что садоводы уже отмечали страсть этих паразитов к пиву, поэтому можно смешать данный напиток с водой, налить получившуюся жидкость в банку или тазик и закопать ловушку, чтобы её края немного возвышались над землёй. Учуявшие приятный запах слизни приползут к ёмкости, провалятся внутрь и, учитывая их неспособность к плаванию, утонут.