В Госдуме объяснили, как дачник может получить миллион рублей

Дачникам могут выплатить компенсацию в размере от миллиона рублей, если их соседи сдали земельный участок в частном секторе под вышку сотовой связи. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

По его словам, если эта вышка находится рядом с забором, то она может навредить здоровью из-за облучения, обесценить дом и участок. Депутат советует дачникам в этом случае потребовать сноса строения, ведь площадь в жилом секторе не предназначена для него. А ещё стоит обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру.

"Если будет выявлена и доказана причинно-следственная связь между ухудшением здоровья и работой вышки, можно получить компенсацию от одного миллиона рублей и выше", — приводит слова Гаврилова РИА "Новости".

Сноса вышки можно требовать через администрацию или компанию, которая её возвела. По словам депутата, если местные власти дали добро на установку строения, которое вредит здоровью людей и находится близко к участку, дому или балконным многоэтажкам, то они сами выплатят компенсацию операторам и застройщикам в связи со сносом объекта. Стоимость недвижимости, находящейся рядом с вышками, меньше средних цен на 8–20%, а иногда и на 50%, добавил парламентарий. Это также служит основанием для обращения в суд и к правоохранителям без ожидания результатов медэкспертиз об ухудшении здоровья.