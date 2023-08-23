Садовод рассказал, что посадить перед холодами для раннего урожая
Садовод Туманов: Осенью на даче можно посеять морковь, свёклу и посадить чеснок
Осенью на даче можно посеять морковь и свёклу, причём делать это нужно за неделю-две до начала холодов. Об этом сообщил председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов.
"Как правило, посев моркови и свёклы проводится за неделю, полторы или две до начала устойчивых холодов. Для Московской области это чаще всего конец октября, потому что, если будет тёплое бабье лето, они начнут прорастать и просто погибнут", — объяснил эксперт в беседе с "Москвой 24".
Туманов также рекомендует за две-три недели до устойчивых морозов посадить озимый чеснок. Он напомнил, что снег — лучшее одеяло для холодостойких овощей. Всё будет хорошо, если он накроет посадки. И даже при 40-градусном морозе под снегом будет не ниже минус пяти градусов, заключил эксперт.
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ТАСС / Александр Артеменков