Агроном дала совет, как привлечь на огород полезных насекомых

Не все насекомые представляют опасность для садов и огородов. Некоторые из них являются незаменимыми помощниками дачника и способствуют увеличению урожая. Например, божья коровка — настоящий союзник в борьбе с вредными насекомыми, такими, в частности, как тля. Об этом рассказала агроном Татьяна Курдюкова.

"Одна божья коровка за сутки может съесть до 120 особей тли, предотвращая тем самым их размножение и защищая растения от урона. Для того чтобы привлечь божьих коровок на свой участок, можно посадить растения, которые они любят, например мальву или укроп", — отметила она в беседе с gazetametro.ru.

С тлёй также отлично справляются златоглазки. В саду их привлекают пижма, фенхель и укроп. А маленький тёмный жучок стеторус борется с паутинными клещами, которые способны сильно навредить урожаю. За свою жизнь они способны уничтожить до двух тысяч вредителей. Жужелицы же питаются личинками гусениц и жуков-полёвок. Таких маленьких защитников на участке станет больше, если рядом будут расти кресс, бузина и мята.

Жуки-пожарники, в свою очередь, чистят почву и обороняют корни растений, защищая их от гусениц и тли. Для появления таких спасителей на огороде достаточно немного гниющей древесины. А муха-журчалка прекрасно справляется с опылением цветущих растений и ест тлю.

В целом же полезных для огорода насекомых поможет привлечь разнообразная растительность. Дачникам стоит посадить маргаритки, пижму и тысячелистник. Также при борьбе с вредителями важно избегать химических пестицидов. Кроме того, важно создать для маленьких помощников специальные убежища. Так, можно оставить островки для дикой растительности и небольших укрытий, чтобы у насекомых была возможность создать там домики. Помогут в этом полые стебли растений.