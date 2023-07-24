Психолог объяснил массовый страх россиян перед нашествием шелкопряда

Причина страха россиян перед нашествием шелкопряда (о наличии такой фобии говорят результаты проведённого опроса) — это боязнь, что могут погибнуть плодово-ягодные растения и будут проблемы с урожаем. Об этом в беседе с Лайфом рассказал кандидат психологических наук, исполняющий обязанности декана факультета психологии Государственного университета просвещения Александр Поляков.

Он отметил, что в России много дачников и владельцев приусадебных участков. Для них нашествие шелкопряда — это серьёзная угроза. Причём этих насекомых опасаются даже в тех регионах, где шелкопряда никогда не было. Всё из-за того, что страх заразителен, пояснил психолог.

"Читая или просматривая репортажи по теме, человек бессознательно ставит себя на место пострадавших. Кто-то начинает беспокоиться, что вдруг шелкопряд доберётся и до его региона, а кто-то — о росте цен в магазинах", — сказал эксперт.

Поляков добавил, что чрезмерную реакцию мог вызвать общий уровень обеспокоенности в обществе, который способен провоцировать тревоги самого разного характера даже по крайне незначительным поводам. Или же причиной страха может быть слишком эмоциональная информация в СМИ.