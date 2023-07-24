Диверсии, мятеж и непарный шелкопряд: Стали известны главные страхи россиян

Жители России больше всего боятся диверсионной деятельности, наёмников и нашествия шелкопряда. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на доклад, подготовленный в рамках "Национального индекса тревожностей. КРОС" по итогам второго квартала 2023 года.

Так, в основу страха диверсий легла атака беспилотников на Москву 30 мая. На втором месте по суммарному индексу тревожности оказалась попытка военного мятежа 23 июня. Топ-3 замкнули пожары и наводнения. Также россияне боятся наступления ВСУ, роста ядерной угрозы, пищевых и алкогольных отравлений. Ещё в докладе упоминались тревожности, связанные с вопросами призыва и мобилизации, нападениями бездомных собак, нашествием непарного шелкопряда и других вредителей, а вместе с тем и ущемлением российских спортсменов на международной арене.

При этом по общему отклику интернет-пользователей лидером стал тот самый мятеж: его в соцсетях обсуждали в 4,6 раза активнее, чем в СМИ. На втором месте внезапно оказался непарный шелкопряд: крылатый вредитель становился героем постов и комментариев в 1,7 раза чаще, чем новостей.