Патологический страх рака: Психолог объяснила, как отличить канцерофобию от обычной мнительности

Страх перед онкологией достиг таких масштабов в нашем обществе, что даже упоминать это заболевание без весомого повода считается неприличным. Появился даже специальный термин — канцерофобия. Для многих людей тема рака является табу, некоторые из-за страха услышать страшный диагноз даже избегают плановой диспансеризации. Почему это стало проблемой для медиков и как отличить присущую многим мнительность от настоящей фобии, объяснила в беседе с Лайфом онкопсихолог клиники "Евроонко", действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги Ирина Мансурова.

"Мнительные люди в психологии — это высокочувствительные пациенты (или, как их принято называть, тревожные, но не путаем с генерализованным тревожным расстройством). Тревожные, мнительные люди — они такие от природы, такой темперамент, такая особенность работы нервной системы. В этом есть и вклад воспитания, и влияние среды, но это не первостепенный фактор. И ошибка полагать, что таких людей тревожит всё", — отметила специалист.

Беспокойство у таких людей чаще всего вызывает то, что связано непосредственно с человеческими отношениями, — семья, друзья, коллеги, соседи. А вот всё, что связано с физической болью и болезнями, они переживают более спокойно и стойко, добавила Мансурова. В стрессовых ситуациях такие граждане группируются и могут быть опорой для других. Тревожные люди ответственны и внимательны. Они анализируют происходящее вокруг, запоминают и делают выводы. И тревога из-за риска получить онкологию у них может возникнуть только при выявлении прямых признаков болезни во время обследования, и то такие люди быстро берут всё под контроль, консультируются с врачами, информируются на данную тему, так как знают, что так тревога быстрее отпустит.

В свою очередь, канцерофобия — это патологический страх онкозаболеваний. По статистике, она занимает лидирующую позицию среди навязчивых страхов болезней.

"Такая высокая распространённость обусловлена следующими факторами: большой частотой онкозаболеваний и озабоченностью общества и специалистов; представлением о раке как о неизлечимой болезни с тяжёлыми страданиями больных в терминальной стадии; болезнью либо смертью родственника и наследственной предрасположенностью; множеством публикаций в прессе, показов телепередач и фильмов с негативным опытом, а не со статистикой длительной ремиссии либо излечения; удалением доброкачественной опухоли", — подчеркнула эксперт.

Самые незначительные симптомы любой болезни канцерофобы интерпретируют у себя как развитие раковой опухоли, что вызывает у них приступы панического страха, а любое упоминание рака приводит к резкому ухудшению настроения. Некоторые боятся заразиться даже через рукопожатие. Симптомы варьируются от периодически возникающей боязни до панических атак. И в данном случае нужно обращаться к психотерапевту или онкопсихологу, указала Мансурова.

"Если вы ощущаете тревожность как напряжение: скованность в теле (в шее, голове, в челюсти, в плечах, трудно глотать, дышать, сухо во рту, руки и ноги слегка немеют, вы плохо ощущаете своё тело, мысли спутанны, сложно концентрироваться на деле, вы будто парализованы), то необходимо записаться к врачу и проверить, нет ли у вас генерализованного тревожного расстройства", — резюмировала специалист.