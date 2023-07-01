Почему от тела пахнет мышами и как даёт знать о себе рак Врач объясняет, с чем связаны неприятные запахи от человека, и предупреждает, что это может говорить о серьёзных проблемах с организмом. 30 июня, 23:44 Резкое изменение индивидуального запаха может говорить о серьёзных заболеваниях. Обложка © Shutterstock

Резкое изменение индивидуального запаха может говорить о серьёзных заболеваниях, которые пока себя ещё до конца не проявили. Дело в том, что при нарушении процессов обмена веществ, вызванных болезнью, организм выводит продукты распада всеми возможными способами, в том числе через кожу. Это и придаёт поту специфический аромат. Подробнее о неприятных запахах Лайфу рассказал врач-дерматовенеролог лаборатории "Гемотест" Роман Иванов.

Запах аммиака

— Резкий запах аммиака — один из признаков болезней печени. При расщеплении белка в организме образуется аммиак, который этот орган преобразует в мочевину. Но если печень не может работать нормально, он начинает выделяться через кожу. Также аммиаком пахнет от кожи или изо рта при почечной недостаточности. Кислый уксусный запах может быть признаком туберкулёза, проблем с эндокринной системой, дефицита витамина D, подмышечного трихомикоза (заболевания, вызванного чрезмерным ростом определённых бактерий). Как правило, никаких серьёзных проблем, кроме резкого запаха пота, это заболевание человеку не доставляет, — говорит Роман Иванов.

Запах рыбы

Запах рыбы может свидетельствовать о том, что у человека редкое генетическое заболевание. Оно называется триметиламинурия, или синдром рыбного запаха, и связано с тем, что организм не может расщеплять химическое соединение триметиламин, которое и придаёт телу такую отдушку.

Запах рыбы может свидетельствовать о том, что у человека редкое генетическое заболевание. Фото © Shutterstock

— При различных заболеваниях кожи, сопровождающихся выраженным шелушением (например, при врождённом ихтиозе), также может появляться специфический запах, который в ряде случаев связан с присоединением вторичной инфекции и изменением нормального микробиома кожи, — объясняет врач Иванов.

Запах рака и диабета

Среди инфекционных заболеваний резко выделяется запах ржаного хлеба при брюшном тифе. Инфицирование синегнойной палочкой придаёт коже человека шлейф сладких или приторных нот. Резкий пивной запах связан с туберкулёзом. Дифтерии присущ запах гниющих яблок.

Более резкие и неприятные запахи могут быть связаны с неинфекционными заболеваниями, такими как рак, диабет и болезни почек. Фото © Shutterstock

Более резкие и неприятные запахи могут быть связаны с неинфекционными заболеваниями, такими как рак, диабет и болезни почек. Известно, что многие формы рака во время последней критической стадии вызывают запах грибов, плесени и гниющего мяса. Ощущают запах ацетона больные сахарным диабетом. Часто о заболевании почек сигнализирует запах мочи. Болезни печени дают себе знать тяжёлым приторным запахом изо рта.

Чем "пахнут" генетические заболевания

Мышиный запах свойственен больным фенилкетонурией, у которых нарушен метаболизм аминокислот. Редкое наследственное заболевание влияет на работу нервной системы — снижает IQ и сокращает образование нейромедиаторов (дофамина, серотонина и др.). Запах варёной капусты может быть одним из симптомов тирозинемии, острая форма которой лишает человека подвижности, влияет на внутренние органы и приводит к летальному исходу. Ещё один симптоматичный запах — запах потных ног — может быть связан не с отсутствием правильной гигиены, а с болезнью. Он проявляется у больных изовалериановой ацидемией — наследственным метаболическим заболеванием, обусловленным мутацией ряда генов, влияющих на производство важных ферментов.

Тухлый запах изо рта сигнализирует о болезнях печени, а гнойный — о заболеваниях лёгких. Фото © Shutterstock

Кроме того, насторожить должны и неприятные запахи изо рта. В первую очередь о галитозе (неприятный запах изо рта) сигнализируют болезни зубов, дёсен и неправильная гигиена полости рта. Однако некоторые запахи указывают на более серьёзные проблемы.

Галитоз может говорить о заболеваниях пищеварительного тракта (гастрит, язва желудка, дисбактериоз кишечника и прочее). Тухлый запах изо рта сигнализирует о болезнях печени, а гнойный — о заболеваниях лёгких.

— Запах ацетона изо рта говорит о том, что организм использует для производства энергии не глюкозу, а жиры. В результате их распада образуются кетоновые тела, которые и вызывают этот резкий аромат. Это может произойти, если человек сидит на жёсткой диете, усиленно занимается спортом, злоупотребляет алкоголем или болеет сахарным диабетом первого типа, при котором поджелудочная железа не вырабатывает инсулин, необходимый для усвоения глюкозы. Запах ацетона при подозрении на диабет — очень тревожный сигнал, необходимо срочно обратиться к врачу, — добавляет Иванов.

При этом Роман Иванов отмечает, что неприятный запах не всегда вызван какой-то болезнью. Например, он может появиться, если человек злоупотребляет приправами. Специи оказывают согревающее воздействие на организм, в результате тело сильнее потеет, а сам пот приобретает специфический запах. И, наконец, выраженный неприятный запах тела (бромгидроз) порой появляется просто от несоблюдения правил личной гигиены: бактерии и дрожжи, живущие на коже, расщепляют пот, и в результате окружающие ощущают неприятный аромат.

Фото © Shutterstock Сталкивались ли вы с проблемой неприятного запаха? 0 Да, меня очень беспокоит эта проблема Нет, никогда такого не было Не обращал(-а) внимания

Авторы Кира Громова