Названы два наиболее редких, но опасных вида рака

Одними из самых редких видов рака являются саркома мягких тканей, а также опухоль сетчатки глаза у детей. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-онколог Института онкологии "Европейского медицинского центра" (ЕМС) Юлия Вахабова.

Несмотря на то, что эти онкологические заболевания встречаются реже, чем другие, они не менее опасны. Так, саркома мягких тканей — это группа опухолей, которые могут возникать в мышечной, фиброзной, жировой и нервной тканях.

"Саркомы мягкий тканей составляют примерно 1% от всех известных онкопатологий. Точные причины их развития пока не известны. Учёные сходятся во мнении, что это влияние токсических веществ и радиации", — сказала доктор в беседе с "Газетой.ru".

По её словам, такие опухоли встречаются в нижних и верхних конечностях. Нередко новообразование легко перепутать с травмами мягких тканей, поэтому пациенты затягивают с лечением.

Другим редким видом рака является ретинобластома — опухоль сетчатки глаза у детей. Внешне она проявляется как белое пятно в области зрачка. В основном такая патология возникает у детей в возрасте до пяти лет, причём довольно редко — у одного ребёнка на 15–18 тысяч. Такая опухоль может проникнуть в глазницу и метастазировать в кости, а также в центральную нервную систему, печень и другие органы.