Врач назвал 5 главных факторов, приводящих к развитию рака трахеи

Рак трахеи — достаточно тяжёлое заболевание, трудно поддающееся лечению, которое к тому же присуще более молодым пациентам. О главных факторах, приводящих к его развитию, в беседе с Лайфом рассказал руководитель Центра торакальной хирургии НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, член-корреспондент РАН и профессор Владимир Паршин.

Прежде всего, немаловажную роль играет врождённый фактор, поэтому первой причиной рака трахеи является именно наследственность. Также предрасполагающим фактором развития болезни могут быть хронические воспалительные процессы в трахеобронхиальном дереве, например хронический трахеит или ларингит.

"Также имеет место и экзогенный фактор (внешней среды). Если человек часто находится на вредном производстве либо живёт в неблагоприятных условиях в плане аэрации, то это влияет на развитие многих заболеваний, в том числе и рака трахеи", — подчеркнул врач.

Зачастую рак трахеи сочетается с раком лёгкого, который выходит на первое место среди всех онкологических заболеваний. Он может распространяться по трахеальной стенке, что стимулирует первичный рак трахеи. Говоря о мерах профилактики, стоит учитывать причины развития онкологии. Например, на работе следует соблюдать весь комплекс защитных мероприятий, не запускать хронические воспалительные процессы, вовремя обследоваться и проводить своевременную диагностику.

К тому же следует учитывать, что рак трахеи долгое время может никак не проявляться. Из-за редкости болезни многие медработники относятся к ней менее настороженно и при первом симптоме — нарушении дыхания — ставят диагноз: бронхиальная астма. При этом выявить настоящий недуг получится с помощью бронхоскопии. Кроме того, ещё бить тревогу стоит при наличии кровохарканья.

"Появление в мокроте прожилок крови или изменение её цвета должно настораживать в плане многих заболеваний. Это является абсолютным показанием, чтобы обратиться к врачу и сделать трахеобронхоскопию. Это помогает относительно рано выявить рак трахеи, рак лёгкого, рак гортани", — заключил наш собеседник.