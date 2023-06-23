Газовые плиты повышают риск онкологии, выяснили учёные

Найдена связь между газовыми плитами и раком крови. Учёные из Стэнфордского университета выяснили, что такое оборудование выделяет высокое количество канцерогенов, которые приводят к возникновению многих болезней, в том числе онкологических. Работа исследователей появилась в журнале Environmental Science & Technology.

Специалисты проанализировали воздействие одной конфорки газовой плиты, а также включённой газовой духовки с температурой около 180 градусов Цельсия. Как оказалось, газовые и пропановые горелки и духовки выделяют в 10–25 раз больше бензола, чем электрические плиты. Выброс бензола измерялся внутри помещений с закрытыми окнами и дверьми.

В случае использования газового оборудования бензол может проникать в другие части жилья. Оказалось, что показатели бензола в спальнях, располагающихся далеко от кухонь, существенно превышали стандарты содержания этого соединения. Кроме того, вытяжки были не всегда эффективными в снижении концентрации бензола и других канцерогенов, даже когда устройства обладали вентиляционным выходом на улицу.

Негативное влияние бензола известно, в частности, при воздействии табачного дыма. Однако в помещениях концентрация бензола, образующегося в пламени газовых плит, может быть существеннее, чем средний показатель вредных веществ, поступающих в процессе пассивного курения. Известно, что кратковременное воздействие бензола ухудшает выработку клеток крови, а длительное влияние связывают с онкологическими заболеваниями, в том числе различным типом лимфомы и лейкемии.