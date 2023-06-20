Люди с этой группой крови реже болеют раком

Учёные из Корейского института (KI) провели исследование, в ходе которого выяснилось, что люди со II группой крови реже подвержены онкологическим заболеваниям. Ради важного вывода исследователи предварительно проанализировали более полутора миллионов случаев онкологии за 25 лет.

В ходе работы они сравнили данные о заболеваемости и группе крови у пациентов и нашли важный нюанс — людей со II группой крови в списке онкобольных оказалось меньше. По оценке учёных, они имеют меньший риск развития рака.

Точная причина такой взаимосвязи пока не установлена. Согласно одной из гипотез, в крови людей со II группой находится меньше антигенов, которые могут стимулировать развитие опухолей. Также есть мнение, что группа крови способна влиять на иммунную систему человека, что тоже связано с риском развития рака.