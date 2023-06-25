7 диких фетишей дачников СССР, которые получили сейчас вторую жизнь Оглавление Бетономешалка из бочки Соль, сода, молоко — вместо химикатов Лук от комаров Уксус для стерилизации Дом из бутылок Газетные лайфхаки Скорлупа от гусениц Советские граждане жили от зарплаты до зарплаты, блата не знали, зато знали, что такое дефицит стройматериалов, инструментов и семян. Из положения выходили как могли. 74258 74258 В СССР был дефицит стройматериалов, инструментов и семян. Дачники выходили из положения как могли. Обложка © Кадр из фильма "Москва слезам не верит". Режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / YouTube / FSUE Mosfilm cinema concern

Бетономешалка из бочки

А когда требовалось залить фундамент для дома, дачники прибегали к самодельной бетономешалке. Её делали из металлической бочки. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Бытовых инструментов в СССР было мало, а уж что касается бетономешалки — это вообще было за гранью фантастики. Поэтому бетон для фундаментов мешали кто как мог. При небольших объёмах делали корыто из листа железа и в нём лопатами замешивали бетон нужной марки. А когда требовалось залить фундамент для дома, дачники прибегали к самодельной бетономешалке. Её делали из металлической бочки. В ней прорезали дверцу, через которую закладывали нужные ингредиенты: песок, гравий и цемент. Бочку устанавливали горизонтально на стойки и с двух сторон приваривали к ней изогнутые рукояти. С их помощью бочку вращали, пока внутри вода не смешивалась с сухими компонентами и не получался бетон. Затем содержимое бочки выливали в подготовленное и укреплённое опалубкой углубление, и всё начиналось сначала. Такая работа требовала физической силы и терпения. Но народу было этого не занимать.

Соль, сода, молоко — вместо химикатов

Советская промышленность химикаты для обработки растений выпускала в промышленных масштабах. Дачникам доставалось мало, поэтому в ходу были самые простые средства. Фото © ТАСС / Николай Марочкин

Советская промышленность химикаты для обработки растений выпускала в промышленных масштабах. Дачникам доставалось мало, поэтому в ходу были самые простые средства. От малинового жука спасались, опрыскивая малину раствором соды (две столовые ложки на десять литров воды) или раствором горчичного порошка (20 граммов на ведро воды и дать постоять сутки). От луковой мухи использовали соль: рассыпали один килограмм на десять квадратных метров, а потом поливали водой. Солью боролись от кротов, насыпая её прямо в норы, и от муравьёв, посыпая солью муравейники. Солью подкармливали яблони и корнеплоды. Для свёклы, например, растворяли две столовые ложки в десяти литрах воды и проливали землю между рядками, когда свёкла достигала стадии четырёх или пяти настоящих листков. Процедуру повторяли за месяц до сбора урожая.

Для профилактики мучнистой росы и других болезней растения опрыскивали молоком, а золу из печки использовали для отпугивания вредителей, раскисления почвы, борьбы с проволочником и оздоровления луковичных растений. Все эти полезные советы и сейчас в силе, их применяют дачники, практикующие "зелёное садоводство" без использования химикатов и удобрений. Были в СССР и аналоги биопрепаратов: их делали, заквашивая траву с водой. Иногда в закваску добавляли дрожжи и этим проливали почву. Считалось, что бактерии и дрожжи быстро переработают присутствующие в земле микроэлементы в форму, доступную для растений.

Лук от комаров

Вместо противомоскитной сетки в СССР часто использовали тюль, а если его не было, то прибегали к луку. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Вместо противомоскитной сетки в СССР часто использовали тюль, а если его не было, то прибегали к луку — разрезанной пополам луковицей натирали рамы окон с внешней стороны. Это отпугивало назойливых насекомых. От мошки использовали ванильный порошок. Кстати, в некоторых южных регионах страны ваниль используют до сих пор, потому что на местные виды мошки репелленты почти не действуют. Кроме лука для отпугивания комаров использовали гвоздичный одеколон и, конечно же, дым. Правда, всё это помогало ненадолго.

Уксус для стерилизации

Делать заготовки прямо на даче считалось настоящим шиком. Фото © Кадр из фильма "Москва слезам не верит". Режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / YouTube / FSUE Mosfilm cinema concern

Делать заготовки прямо на даче считалось настоящим шиком: здесь была "живая", не хлорированная вода и самые свежие овощи и зелень. Но горячей воды не было, а значит, остро вставала проблема стерилизации банок. Если крышки можно было бросить в кастрюлю с кипящей водой, то с трёхлитровыми банками такое проделать было сложно. В этом случае дачники прибегали к уксусу. 150 граммов 9-процентного уксуса разводили в 100 граммах воды, наливали в банку, болтали жидкость 20 секунд, стараясь смочить стенки, а потом переливали раствор в другую банку. Считалось, что "силы" раствора хватает на 10–15 банок. Кстати, уксус часто использовали для протирания столов и противней. Его использовали примерно так же, как сейчас используют хлоргексидин. На летней кухне запах быстро выветривался.

Вообще, смекалка советских дачников границ не знала. Это они ещё в те годы придумали не проваливающуюся в землю скамеечку для огородников. Для этого ножки скамейки соединяли деревянными брусками. Это они придумали, что из реек можно выкладывать узоры на стенах домов, закапывать под клубнику ржавые гвозди (потому что клубника "любит железо") и использовать бумажные поддоны из-под яиц для разметки грядки, растопки печки и как ёмкость для рассады.

Дом из бутылок

В среднем на одно строение уходило от 8000 до 15 000 бутылок. Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

Без стройматериалов и денег русский труженик пускался во все тяжкие, лишь бы соорудить хоть какой-нибудь домик. Самым лучшим способом было выкупить старый сельский дом, идущий под снос, и перевезти его на дачу. Но домов было мало, дачников много, а сама затея была дорогой и трудоёмкой. Некоторые умудрялись тащить с работы старые шпалы и строили дом из них. Жить в таком доме было невозможно: воняло креозотом.

Другие строили дом из леса-кругляка, распиленного на чурки. Из круглых чурок складывали стены-поленницы, замазывая пустоты раствором. Сверху ставили крышу — дом был готов.

Но самый экзотический способ строительства дачных домов придумали в центре России: там стали строить дома... из бутылок. В среднем на одно строение уходило от 8000 до 15 000 бутылок. В ход шло всё: бутылки из-под вина и минералки, из-под шампанского и даже из-под валерьянки! Под дом подводили ленточный фундамент или делали внизу обвязку из бруса, а стены возводили из такого вот материала. По бедности вместо раствора использовали смесь песка с известью. Дома из бутылок до сих пор стоят по всему бывшему СССР от Запорожья и Смоленска до Урала. Мастера говорят, что стекло в таких случаях может быть крепче и долговечнее кирпича.

Если вы думаете, что этот "лайфхак" ушёл в прошлое, вы ошибаетесь. В 2018 году в Новошахтинске пенсионерка за несколько недель соорудила себе дачный домик из бутылок. Помогали ей, правда, всем дачным посёлком — приносили бутылки для строительства.

Газетные лайфхаки

СССР недаром был самой читающей страной: газета на даче была одним из самых востребованных материалов. Фото © ТАСС / Валентин Кожевников

СССР недаром был самой читающей страной: газета на даче была одним из самых востребованных материалов. Во-первых, в неё можно было завернуть продукты. Во-вторых, сделать панамку в виде кепочки или треуголки.

В-третьих, использовать на растопку. В-четвёртых, это был превосходный укрывной материал. Сейчас можно без проблем купить укрывной любого качества и предназначения: от спанбода до агрила, — а тогда это было целой проблемой. Владельцы материала относились к нему бережно, обшивали края тканевыми полосками, чтобы дольше служил и не рвался.

Скорлупа от гусениц

Бабочек от капусты отпугивали пустой яичной скорлупой. Фото © Shutterstock

Бабочек от капусты отпугивали пустой яичной скорлупой. Насекомое видело что-то белое, решало, что капуста уже занята кладкой яиц более удачливых собратьев и улетало искать другое место. Но более действенным способом было натягивание над капустной грядкой гирлянд с нарезанной белой бумагой. Эффект был схожим. Делались гирлянды просто: на суровую нитку нанизывались круглые кусочки бумаги, а потом натягивались между колышками над капустой.

Авторы Александр Лаврентьев