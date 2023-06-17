Зачем древние славяне валяли обнажённых женщин в борозде Пришёл июнь-розанцвет. Люди гоняли кротов цепами и пекли пироги с "запахом блаженства". Почему славяне летом так охотно раздевались донага. 16 июня, 23:40 Обложка © ТАСС / EPA / Sergey Dolzhenko

Июнь в Древней Руси был важным месяцем года: с Ивана-Купалы по Петров день славяне праздновали русалии; всё росло, цвело, а главное, завязывались плоды, зачинался новый урожай, а значит, жизнь продолжалась.

За буйное цветение июнь в народе называли розанцветом, это был четвёртый месяц в календарном году славян, сербы называли его "розовым". Главным условием "помощи" матушке-земле была нагота. Славяне верили: обнажённый человек становится ближе к миру духов и божеств и может воздействовать на окружающий мир подобно им.

Чтобы деревья в саду дали хороший урожай, их следовало обежать босым, сняв с себя всю одежду, кроме исподней рубашки, — такой человек в давние времена уже воспринимался голым, ведь на мужчинах не было пояса и сапог, а на женщинах головного убора — предметов, обязательных в одежде того времени. Но рубашкой дело не ограничивалось.

Чтобы урожай был богатым, древний славянин запирал невинных девиц и бездетных женщин в бане или сарае, так как они своей чистотой или неплодием могли "смутить" растения, а сам раздевался донага и с утра обходил голым поле — чтобы уродился хлеб. В огороде, чтобы как следует росли овощи, крестьянки, раздевшись донага, валялись в борозде.

Чтобы урожай огурцов и тыквенных был богатым, их сеяли, полностью раздевшись, а если это было невозможно, то делали это в одной рубахе или по крайней мере так, чтобы одежды было как можно меньше. Считалось, что от такой одёжки у огурцов или тыквы кожица будет тоненькой, а сами они — сочными. К посеву и уходу за другими овощами допускали только многодетных матерей или беременных женщин. Верили, что они мистическим образом передают растениям свою плодоносную силу.

Женское тело — помощь огороду

Одежде, соприкасавшейся с человеческим телом, приписывали магические свойства. Например, в некоторых деревнях все семена перед посевом пропускали через старые мужские штаны.

Девственницы тоже кое на что годились: чтобы уродились мак или конопля, ночью им следовало, обнажившись, покататься прямо по полю, по посадкам. Кстати, даже современные медики считают, что это полезно для женского здоровья: обновляет микрофлору организма. Утром девицы могли вернуться на то же место и по распрямляющимся стебелькам погадать, как скоро они выйдут замуж. Замужние женщины катались голыми по луку и льну, а на поле с корнеплодами в земле женщине следовало вывалять мужчину: крестьяне верили, что тогда репа вырастет крупной.

По старым повериям, девицы гадали по стебелькам на поле на замужество. Фото © ТАСС / EPA / TATYANA ZENKOVICH

Но основную "помощь" оказывали многодетные супружеские пары. Чтобы земля родила, они либо делали вид, что совокупляются на земле, либо и в самом деле занимались на поле любовью.

Чтобы уродилась капуста или огурцы, к ним подступалась дородная женщина. Капусте она демонстрировала свою большую грудь, как бы призывая её расти до соответствующих размеров, а возле огурцов задирала юбку, "стимулируя" плоды к росту.

Защита от крота и от грома

Нагота считалась сакральной и в скотоводстве. Чтобы коровы хорошо доились весь год, владельцы раздевались, накрывали животное чистым покрывалом и отводили ночью на перекрёсток. Там дожидались, когда выпадет роса, собирали её покрывалом, возвращались домой, выжимали покрывало и добавляли росу в корм. А чтобы корова после быка обязательно понесла, обнажённые девушка и юноша должны были трижды обвести её вокруг гумна.

Обнажённым телом спасались и от града, и даже от грозы: силам природы показывали голый зад. Нагота могла изгнать с поля даже вредителей. Чтобы справиться с кротами, хозяину следовало нагим выйти утром в поле и избить кротовые норы цепами. А чтобы избавиться от мышей, следовало обежать поле голышом, с трёх углов сорвать по колоску, а четвёртый оставить как выход для грызунов. "Испугавшиеся" голого мужика мыши должны были покинуть поле через свободный угол.

Защита от засухи

Чтобы будущему урожаю хватало влаги, крестьяне совершали обряды "плескания": они по ночам бросали в воду рек и озёр венки, сплетённые девушками, бросали в водоёмы самих девиц и с шумом купались сами. Таким образом они "выгоняли" речных духов — русалок — на поля, чтобы те обеспечили землю водой.

Для процветания будущего урожая крестьяне совершали обряды "плескания". Фото © ТАСС / AP / Viktor Drachev

Если земле не хватало дождя, то проводили обряд вызывания, во время которого женщины, раздевшись догола в поле, демонстрировали свои тела небу, как бы призывая его их оплодотворить. Но бывало и так, что на поля выходили девушки. Они пели обрядовые песни, а потом одна из них, украшенная цветами, должна была голой спуститься в колодец, вытащить из него воды и разлить по полю вокруг. Обычно это была восьми-десятилетняя девочка.

Чтобы разбудить жизненные силы природы, молодёжь устраивала летние вечёрки, которые благодаря тёплой погоде часто длились почти до утра. Водили хороводы, разбиваясь на пары и разбредаясь по лесу. Даже после крещения Руси родители смотрели на шалости парней и девушек, которые случались на таких вечёрках, сквозь пальцы.

Время колдунов и "запах блаженства"

Была у русалий и ещё более тёмная сторона. В это время колдуны и ведуньи по ночам выходили в поля и леса — искали заветные травы и снадобья. После Крещения Руси эти обычаи дольше всего сохранялись в Малороссии, в Полесье, на Волыни и в севернорусских губерниях близ Финляндии. Там считалось, что в эти дни травы и коренья обладают особой силой. Чтобы дело шло лучше, колдуны и колдуньи раздевались донага и ходили по лесу, искали лютые коренья, злыя былия, траву-купаленку, нечуйветер, сон-траву, перелёт-траву, разрыв-траву, перед силой которых не мог устоять никто.

Матерью всем травам считалась плакун-трава: она оберегала простодушных людей от соблазна. Её следовало выкапывать голыми руками, ведь главная сила была в корне. Разыскивая травы, голые колдуны прижимались к сырой земле, вслушиваясь в её шёпот, который в эти дни, по поверьям, был самым громким, и старались услышать будущее.

Деревенские ведьмы в это время "крали молоко" у соседей. Обнажёнными они уходили в поля, собирали росу на платы (большие платки, скрывавшие тело), а потом возвращались домой и поили росой своих коров. Считалось, что молоко от коровы того хозяина, с чьего поля была роса, перейдёт к корове ведьмы — и животное даст в два раза больше молока. Главным условием такого колдовства было остаться незамеченной, иначе могли и прибить.

В древности колдуны ложились на землю и прислушивались к её шепоту, чтобы услышать будущее. Фото © Shutterstock

А влюблённые женщины привораживали мужчин, опаивая их травами и снадобьями. Для этого девица, наклонившись, задирала юбку, а её подруга или родственница разбивала ей на поясницу яйцо, которое должно было сбежать по выставленному заду в миску. Из этих яиц влюблённая делала угощение для возлюбленного. Отведав его, он не мог устоять перед её чарами. На Руси готовили ещё более сложное блюдо: влюблённая девица раздевалась донага, обмазывалась мёдом, а потом старалась вываляться в зерне. Зерно с мёдом с её тела бережно снимали подруги, а потом девица выпекала из зерна, впитавшего "запах блаженства", булочки и угощала ими возлюбленного. Отведав такого кушанья, мужчина якобы не мог устоять перед соблазнительницей.

Авторы Александр Лаврентьев