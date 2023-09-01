Календарь садовода на сентябрь 2023: Когда делать посадки в сентябре по лунному календарю Лунный календарь огородника и садовода на сентябрь 2023 года поможет спланировать работы в саду и на огороде, учитывая фазы Луны и благоприятные и неблагоприятные дни. 31 августа, 21:01 Посевной календарь на сентябрь 2023 года: благоприятные дни лунного календаря для садовых работ. Фото © OPPO Find X5 Pro / Unsplash

Сентябрь — начало осени. Вот мы уже и попрощались с летом. И кажется, что оно пролетело ещё быстрее, чем в прошлом году. А раз эта тёплая и прекрасная пора закончилась, то самое время кардинально заняться уборкой урожая. Пришло время оценить, как мы с вами трудились на грядках весной, усердно поливали и пололи летом, чтобы собрать урожай осенью и съесть его зимой. Сегодня Лайф расскажет, что именно нужно сделать на огороде и в саду в начале осени и как в этом может помочь лунный посевной календарь.

Календарь огородника для посевной в сентябре

Сентябрь — время не только для сбора овощей и фруктов. Опытные огородники успевают посадить и собрать урожай поздних культур до наступления холодов. Что можно посеять в первый осенний месяц 2023 года? Обычно огородники сеют под зиму чеснок, лук и сидерат (это группа растений, которые выращивают в качестве природного удобрения). Но практика показывает, что осенью можно посадить и некоторые травы, овощи, деревья и кустарники.

(это группа растений, которые выращивают в качестве природного удобрения). Но практика показывает, что осенью можно посадить и некоторые травы, овощи, деревья и кустарники. Практически все деревья и кустарники высаживают осенью. Из декоративных хорошо приживаются лиственные и хвойные, исключая дуб, берёзу. Естественно, без информационной подготовки к посадке культур приступать нельзя, необходимо перед этим свериться с календарём благоприятных и неблагоприятных дней и выяснить, в какие именно дни можно сеять то или иное растение.



Все даты, указанные в списке, являются благоприятными для высадки саженцев. Плодовые деревья: 4, 5, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 23, 24 сентября.

Плодовые кустарники: 1, 4, 5, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28 сентября.



Виноград: 1, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 27, 28 сентября.



Малина, ежевика: 1, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 27, 28 сентября.

Так, всё, что надо, в огороде и саду мы высадили, но не стоит забывать и о красивом уголке нашего участка — цветнике. О нём нужно заботиться не меньше, чем об огороде. Давайте разберёмся, в какие дни сентября можно посадить цветы, чтобы они нас радовали своей красотой не один год.

Розы: 1, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28 сентября.

Двулетние и многолетние цветы: 4, 5, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28 сентября.

Луковичные и клубневые цветы: 1, 4, 5, 17, 18, 19, 20, 27, 28 сентября.

Ну и напоследок давайте разберёмся, когда всё это можно полоть, убирать, поливать и тому подобное, чтобы точно не навредить. С этим нам также поможет лунный календарь садовода и огородника.

Вспашка, рыхление, окучивание, замена почвы в горшках: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30 сентября.

Домашние заготовки (консервирование, маринование, соление, квашение капусты, приготовление варенья): 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 30 сентября.

Замачивание семян: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 сентября.

Обработка от вредителей и болезней: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 сентября.

Обрезка, формирование кроны, прищипка, пасынкование: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 сентября.

Пересадка, пикировка, деление корней, укоренение: 7, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28 сентября.

Подкормки органические и минеральные: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 сентября.

Поливы, опрыскивания: 1, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28 сентября.

Посадка деревьев, кустарников: 1, 4, 5, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 сентября.

Прививка, окулировка, укоренение черенков: 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 сентября.

Прополка и прореживание всходов, корчевание: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30 сентября.

Сбор вершков: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 30 сентября.

Сбор корешков (выкопка луковиц и клубней): 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 29, 30 сентября.

Сбор и заготовка лекарственных трав: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 сентября.

Сбор семян и плодов на семена: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 22, 30.

Срезка цветов: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 сентября.

Укладка газона: 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 сентября.

Копка колодца: 1, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 22, 27, 28 сентября.

Календарь огородника на сентябрь 2023 года. Инфографика © LIFE

Какие садовые и огородные работы проводить в сентябре 2023 года? Инфографика © LIFE

Лунный календарь для посевной в сентябре 2023 года

Без лунного календаря ни садоводу, ни огороднику не обойтись, если он желает вырастить обильный и здоровый урожай, ведь такой календарь даёт информацию, когда и что можно сажать, полоть в саду, огороде или даже в цветнике. Ранее в статье мы уже подробно рассказали, когда и какие работы можно проводить на своём участке в сентябре 2023-го, а сейчас же просто резюмируем и определим, какие дни являются благоприятными для огородника и садовода, а какие — нет. Благоприятные дни: 1, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28 сентября.

1, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28 сентября. Нейтральные дни: 6, 7, 13, 14, 21, 22 сентября.

6, 7, 13, 14, 21, 22 сентября. Нежелательные дни: 2, 3, 11, 12, 25, 26, 30 сентября.

2, 3, 11, 12, 25, 26, 30 сентября. Самые неблагоприятные (запрещённые) дни: 15, 29 сентября.

Что поспевает на огороде в сентябре

Согласитесь, лето и правда пролетело ещё быстрее, чем в прошлый раз, и вот уже и осень наступила. И снова немного грустно. Но есть во всём этом и плюсы: лето закончилось, а урожай, самый обильный, только начался. В середине месяца переходят к активной уборке корнеплодов. Лучше сделать это до наступления фазы активных дождей в конкретном климатическом поясе. С небольшим количеством влаги клубни или овощи хранятся намного лучше и дольше. В этот же период убирают непоздние сорта: капусты;

тыквы;

редьки и дайкона;

винограда;

яблок;

груш.

Народные приметы садоводов и огородников в сентябре

В современном мире, насыщенном научными открытиями и передовыми технологиями, вера в приметы постепенно исчезает. Однако не стоит забывать, что наблюдения наших предков за природой, а также их мудрые выводы до сих пор оказывают значительную помощь в повседневной жизни. Особенно ценны эти приметы для садоводов и огородников. Мы собрали те, которые могут быть вам полезны: Облака собираются друг к другу — к хорошей длительной погоде, движутся быстро в одну сторону — к жаркой, плывут против ветра или медленно — к дождю.

Если большие кучевые облака надвигаются с севера, ожидайте вёдро, с запада — ненастье.

Гром — к тёплой осени.

Осенью листья берёзы желтеют с верхушки — к ранней весне, снизу — к поздней, равномерно по всей кроне — сроки прихода весны среднемноголетние.

Листопад проходит скоро — зима будет холодная.

Сухие листья на деревьях шуршат — к снегу.

Шишки на ели низко растут — к ранним морозам, высоко — к холодам в конце зимы.

Пока лист вишни не опадёт, зима не наступит, сколько снега ни выпадет.

Если заяц неспешно меняет шкурку или яблоня зацветает вторично — жди долгую осень.

Мыши вьют гнёзда снизу копны — к сухой осени, а если на вершине стога — к долгой и дождливой осени.

Журавли летят не спеша, высоко, значит, будет стоять хорошая осень.

Летают птицы низко — к холодной зиме, высоко — к тёплой.

Пауки плетут паутину, летит она и стелется — к теплу.

Авторы Андрей Ананьев