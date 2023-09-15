Расчехлить зонты: Дождь накроет два российских города в выходные

Предстоящие выходные принесут россиянам преимущественно облачную и тёплую погоду без осадков. Дожди ожидаются лишь в двух крупных городах. Такими данными со ссылкой на прогноз технологии "Метеум" поделился сервис "Яндекс.Погода".

В субботу воздух в Москве прогреется до 16 градусов по Цельсию, а уже в воскресенье этот показатель вырастет до 18 градусов. В последний день недели густые облака разойдутся и порадуют горожан солнечными лучами. Петербуржцев 16 сентября поджидают 17 градусов тепла и редкие просветы на небе, а на следующий день город на Неве накроют небольшие дожди.

Осадки в субботу прогнозируются и в Ростове-на-Дону. Однако они не помешают городу подарить жителям самую жаркую погоду в стране. Температура воздуха в ближайшие два дня здесь поднимется до 23–25 градусов. Похожими цифрами могут похвастать Волгоград, Екатеринбург и Казань.

Прохладнее всего 16 и 17 сентября будет в Нижнем Новгороде, Петербурге, Челябинске и Самаре. Там столбики термометров не превысят отметку 17–19 градусов по Цельсию.