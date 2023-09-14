Метеорологи рассказали, в каких городах будет лучше видно комету Нишимура

Вечером 16 и 17 сентября на минимальное расстояние к Земле подойдёт комета Нишимура (C/2023 P1). Такое событие случается всего один раз в 437 тысяч лет. Метеорологи "Яндекс.Погоды" с помощью собственной технологии "Метеум" узнали, жители каких крупных городов России смогут увидеть пролетающую комету с зелёным хвостом. Данные есть в распоряжении Лайфа.

По информации специалистов сервиса, особенно ярко комета будет видна около 20–21 часа в некоторых городах Сибири и Урала: Новосибирске, Омске, Барнауле, Иркутске, Томске, Кемерове, Новокузнецке и Челябинске. В столицах — Москве и Санкт-Петербурге — ожидается облачная погода с прояснениями, поэтому их жители тоже смогут рассмотреть комету. Увидеть необычное небесное явление получится и у населения Уфы и Набережных Челнов.

"Обычно комета, приближаясь к Солнцу, начинает таять, благодаря чему формируется газовый хвост зелёного цвета. Именно его смогут увидеть жители большинства сибирских и уральских городов. Особенно хорошо комета будет видна за городом в тех регионах, где ожидается безоблачная погода. Так, жителям некоторых российских городов очень повезёт: они смогут увидеть не только небольшой след от кометы, но и зеленоватое свечение", — комментирует руководитель сервиса "Яндекс.Погода" Александр Ганьшин.

А вот проживающим во Владивостоке и Самаре погода не улыбнётся: в Приморье будет пасмурно, а город на Волге накроют ливневые дожди — в таких условиях невозможно успешно наблюдать за небом.