Переломный момент: Что случится со всеми знаками зодиака 13 сентября, когда комета Нишимура пролетит над Землёй

Перед тем как рассказать, как это астрономическое явление отразится на жизни людей, стоит вспомнить, как эту комету вообще открыли. Откуда она появилась? В середине августа астроном-любитель Хидео Нишимура обнаружил яркий объект вблизи Солнца. Никто не видел его прежде, потому что он терялся в лучах светила. К тому моменту, когда комета станет видна с Земли, она будет пролетать мимо созвездий Льва и Девы. Как это событие отразится на всех с точки зрения астрологии?

Что это за новая комета и что обязательно нужно сделать 13 сентября 2023 года. Фото © Shutterstock

Оказалось, что при анализе влияния на судьбу человека учитывается только влияние транзитов и периодов планет. "Самый короткий транзит — лунный. Ночное светило меняет знак зодиака почти каждый день. В связи с чем это отражается на нашем настроении и самочувствии. Самый медленный — транзит Сатурна. Он изменяет своё положение один раз в два с половиной года, в связи с чем это и отражается на мировых событиях и катаклизмах. На обществе, политическом и научном укладах", — рассказывает "Лайфу" мастер астрологии и васту-эксперт Елена Корбань.

А какое влияние на представителей знаков зодиака окажет недавно открытая комета Нишимура? По словам эксперта, это крайне маленькая точка в сравнении с размером планет, которые астрологи используют для анализа. Скорость прохождения кометы тоже крайне низкая. Соответственно, яркого влияния на судьбы людей она не окажет.

Но даже если физически комета нас не затронет, она своим движением активирует два знака зодиака: Лев и Дева. Именно из-за них стоит присмотреться к событиям, словам, людям в период с 12 по 15 сентября Елена Корбань Основатель школы восточной астрологии, мастер астрологии, васту-эксперт

Возможно, будут вспышки, новости и события, которые скажутся на человеке в сакральном смысле, станут подсказкой. Для тех, кто умеет строить свою натальную карту, эксперт советует обратить внимание на астрологический дом, в который у них попадают знаки зодиака Лев и Дева. "В этих сферах жизни к вам могут прийти новые возможности!" — говорит васту-эксперт Елена Корбань.

Совет на этот период по транзитам более крупных планет. Мы проживаем этой осенью яркий и смелый период, не стоит сидеть на завалинке. Время действовать, начинать процессы, создавать дело мечты, учиться и обучать других. Лучше всего будут себя чувствовать те люди, которым ничего не страшно Елена Корбань Основатель школы восточной астрологии, мастер астрологии, васту-эксперт

Какие изменения в привычной жизни всех знаков зодиака произойдут после 13 сентября, когда комета пролетит над Землёй? Фото © Shutterstock

Как рассказывает основатель школы восточной астрологии, планета возможностей Юпитер сейчас в знаке зодиака Овен, а узел предназначения Раху уже почти на пороге перехода на новый виток. То есть наступило отличное время для глубоких размышлений, философии, изучения себя и других. Не через голову, подчёркивает специалист, а через сердце.

Юпитер не повреждён — Раху отошёл от него по градусам, а значит, что все лжегуру уже ушли с рынка, не выдержали конкуренции, сдулись или проявили себя. Также лженауки, лжепрофессии, хайповые темы тоже до конца 2023 года уйдут. Зато откроется много нового. Того, чего не было раньше Елена Корбань Основатель школы восточной астрологии, мастер астрологии, васту-эксперт